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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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AESOB Başkanı Dere, Gazipaşa'da

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:15
AESOB Başkanı Dere, Gazipaşa'da
AESOB Başkanı Dere, Gazipaşa'da

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Antalya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanları Gazipaşa Tarım Fuarı'na katıldı. Başkan Dere ve beraberindekiler Gazipaşa esnafını da ziyaret ederek sorunları yerinde dinledi.
Bu yıl 11'inci kez kapılarını açan Gazipaşa Tarım Fuarı'na AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve oda başkanları da katıldı. Başkan Dere ve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı, AESOB Başkan Vekili Mehmet Ali Alkan, Antalya Motosiklet Bisiklet, Lastik Tamircileri ve Oto Yıkamacılar Odası Başkanı Bayram Dal, Alanya Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Velittin Yenialp, Alanya Şoförler Odası Başkanı Durmuş Ali Akkaya, Alanya Pansiyoncular Odası Başkanı Hüseyin Değirmenci ile Gazipaşa'daki esnafları ziyaret etti.
İki yılda bir düzenlenen ve 95 firmanın katıldığı Gazipaşa Tarım Fuarı'nın açılış kurdelesini Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet Milletvekili Arif Albayrak, MHP Antalya İl Başkanı Mustafa Aksoy, AESOB Başkanı Adlıhan Dere ve Oda Başkanları birlikte kesti.
AESOB Başkanı Adlıhan Dere, Gazipaşa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mustafa Köse, Gazipaşa Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası Başkanı AESOB Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Şahin ve beraberindeki oda başkanlarıyla önce Gazipaşa Belediye Başkanı Adil Çelik'i, daha sonra Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya'yı makamında ziyaret etti. Dere ziyaretlerin ardından Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi'nin hizmet binasını inceledi.
Başkan Dere ve beraberindekilerle birlikte Kaledran Mahallesi'nde bulunan esnafları da ziyaret etti. Kaledran Çayı'nda tamamlanan ziyarette esnafın sorunu ve çözüm yolları masaya yatırıldı.
(SÇ-SÇ-Y)

20.04.2017 12:24:32 TSI
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