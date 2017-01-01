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Başkale'de kura çekimi



(Fotoğraflı)



Engin Ertürk

VAN (İHA)  Van'ın Başkale Belediyesinde çalıştırılmak üzere alınacak geçici personeller için kura çekimi yapıldı.

İş-Kur Van İl Müdürlüğü ve Başkale Belediye Başkanlığı tarafından Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında, belediye bünyesinde çalıştırılmak üzere 50 geçici işçinin alımı noter huzurunda yapılan kura ile belirlendi. Başkale Yatılı Bölge Ortaokulunun konferans salonunda yapılan kura çekiminde, 121 başvurudan 50 asil kişi noter huzurunda belirlendi.

Kura sonunda açıklamada bulunan işçiler, daha önceki yıllara nazaran adil bir kura çekimi olduğunu söylediler.

(EE-MSA-Y)



20.04.2017 12:26:31 TSI

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