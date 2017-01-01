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Zonguldak Cumhuriyet Savcılığından uyuşturucu açıklaması



Sertaç Özdemir

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı H. Hakan Yağız, yazılı bir açıklama yaparak, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan planlı çalışma kapsamında son bir hafta içinde 14 şüpheli gözaltına alın ve bunlardan 7'si ise tutuklanmıştır" dedi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, yaptığı yazılı açıklamada Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen 14 şahsın gözaltına alındığını alınan göz altılardan 7 kişinin tutuklandığını söyledi. Yağız, yaptığı yazılı açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan adli soruşturma kapsamında, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Gökçebey ve Kozlu ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı ve kullandığı tespit edilen kişilere yönelik yapılan planlı çalışma kapsamında son bir hafta içinde 14 şüpheli gözaltına alınmıştır. Şüphelilerden 7'si tutuklanmıştır. Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda şüphelilerin tespit edilen ikametlerinde, konusunda uzman çok sayıda polis ve narkotik köpeği Dark'ın katılımıyla arama yapıldığı, arama sonucunda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış sentetik uyuşturucu maddeler ele geçirilerek el konulmuştur" dedi.

(SÖ-SÖ-Y)



20.04.2017 12:29:37 TSI

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