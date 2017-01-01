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AKS'de 23 Nisan'a özel atölye



(Fotoğraflı)



ANTALYA (İHA) - Antalya Kültür Sanat (AKS) Eğitim, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "3 Kat Sanat" başlıklı bir atölye ile kutluyor.

Antalya Kültür Sanat, Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı, "3 Kat Sanat" başlıklı yaratıcı drama atölyeleriyle kutluyor. 7-8, 9-10, 11-12 yaş gruplarına yönelik hazırlanan atölyelerde, yaratıcı drama yöntemiyle İmparatorluğun gizemli dünyasından Likya'ya drama ile yolculuk yapılacak, bir yandan da Antalya Kültür Sanat'ta ki üç kat sergi ziyaret edilecek.

(SÇ-SÇ-Y)



20.04.2017 12:30:46 TSI

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