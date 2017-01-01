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Van'da Turizm Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Atilla İdiz

VAN (İHA)  Van'da, 41'inci Turizm Haftası kutlamaları çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Her yıl 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası, Van'da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. 18 Nisan günü Van Valiliği önünde yapılan resmi törenle startı verilen Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Akdamar Adası'na gezi düzenlendi. Geziye Van Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Turizm Yüksekokulu öğrenci ve akademisyenleri, Meslek Yüksekokulu Turizm Rehberliği öğrenci ve akademisyenleri, Vestel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Piri Reis Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ve sektör temsilcileri katıldı. Burada bir açıklamada bulunan Van İl Kültür ve Turizm Müdürü Muzaffer Aktuğ; Van'ın köklü geçmişi, sahip olduğu doğal değerleri ve derin kültürel mirasıyla turizm kenti konumunda olduğunu belirtti. Bacasız sanayi olarak bilinen turizmin 50'den fazla sektörü etkilediğini vurgulayan Aktuğ, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak ilimizin sahip olduğu turizm potansiyelinin farkındayız. Bu potansiyeli en güzel şekilde değerlendirmek için gerek kamu kurumları gerek özel sektör temsilcilerimizle diyalog içindeyiz. İnşallah yaptığımız ve bundan sonra yapacağımız faaliyetleriyle ilimizi turizmde hak ettiği seviyeye getireceğiz" dedi.

Turizm Haftası nedeniyle bir dizi etkinliğin düzenlendiğini ifade eden Aktuğ, " Her sene 15-22 Nisan tarihleri arasında kutladığımız Turizm Haftası etkinliklerimizin startını, halk oylaması nedeniyle 18 Nisan gününe erteledik. Valiliğimiz önünde resmi törenle startımızı verdik ve akabinde turizm sektörü temsilcileriyle Sayın Valimizi ziyaret ettik. Öğleden sonrası ise VAN TSO ile Yüzüncü Yıl Üniversitesinin ortak düzenlediği ve YYÜ akademisyenlerinin katılımı ile gerçekleştirilen 'Van-İran Hedef Pazar ve Müşteri İlişkileri Yönetim Stratejileri' isimli paneline katıldık. Bugün ise, 2015 yılında UNESCO Dünya Geçici Mirası Listesine yazdırdığımız Akdamar Adası ve Anıt Müzesini gezdikten sonra Halime Harun Kümbeti ve Selçuklu Mezarlığı, İzzettin Şir Camii, son olarak da Edremit ilçemizde bulunan Kız Kalesini gezdik" şeklinde konuştu.

Van'ın turizm alanında hak ettiği değeri alıncaya kadar durmadan çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Aktuğ, "İlimizi ulusal ve uluslararası arenada farkındalık oluşturarak tanıtmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Vestel Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından halk oyunları gösterisi ile devam eden program, tarihi yerlerin gezilmesi ile sona erdi.

(ATL-MSA-Y)



20.04.2017 12:31:16 TSI

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