20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Serik Devlet Hastanesi'ne Son Teknoloji MR ve Tomografi Cihazlarına kavuşuyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:26
Serik Devlet Hastanesi'ne Son Teknoloji MR ve Tomografi Cihazlarına kavuşuyor
Serik Devlet Hastanesi'ne Son Teknoloji MR ve Tomografi Cihazlarına kavuşuyor

(Fotoğraflı)

Sedat Temel
ANTALYA (İHA) - Antalya Kamu Hastaneleri Birliği'ne bağlı Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Kara, Serik Devlet Hastanesi'ne son teknoloji serisi olan MR ve BT cihazlarının Serik Devlet Hastanesi'ne kazandırıldığını ve cihazların önümüzdeki Haziran ayında kurulumunun yapılacağını açıkladı. Kara, "En kısa sürede tüm vücut, beyin, anjio, ortopedik, gövde, onkolojik ve kolanjiografi MR incelemelerine imkan sağlayacaktır" dedi.
Serik Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Yusuf Kara, "Hastanemizde halen hizmet veren MR cihazının yerine Haziran ayında son teknoloji MR cihazı kurulacak. Kullanmakta olduğumuz cihaz 0,3 tesla gücünde, yeni cihaz ise 1,5 tesla gücünde olacak. Böylece özellikli çekimler için hastanemize başvuran hastalarımızın merkezdeki hastanelere gitmesine gerek kalmayacak. Yüksek çözünürlüklü ve hızlı görüntüleme özelliğine sahip yeni MR cihazı ile doktorlarımıza hızlı, kapsamlı ve eksiksiz tetkik imkanı sağlayacağız. Bu cihaz, Manyetik Rezonans teknolojisinin ulaştığı en yeni özelliklere sahip olacak " dedi.
Haziran ayında yenilenecek olan diğer cihaz Bilgisayarlı Tomografi (BT) hakkında da bilgi veren Başhekim Kara, "Bilgisayarlı Tomografi halen kullanmakta olduğumuz tomografi cihazı aynı anda en fazla 2 kesit alıyor. Gelecek olan yeni tomografi cihazı ise aynı anda 16 kesit alıyor. Yeni cihazımız bize hızlı çekim, daha az radyasyon, kaliteli görüntü gibi avantajlar sağladığı gibi hasta randevu sürelerinin de kısalmasını sağlayacaktır. diye konuştu. (ST)

20.04.2017 12:34:00 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Aytemiz Alanyaspor ligde üst sıraları hedefliyor
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR LİGDE ÜST SIRALARI HEDEFLİYOR
AKS'de 23 Nisan'a özel atölye
YEREL

AKS'DE 23 NİSAN'A ÖZEL ATÖLYE
AESOB Başkanı Dere, Gazipaşa'da
YEREL

AESOB BAŞKANI DERE, GAZİPAŞA'DA
&quot;Turkish Airlines Challenge&quot; golf turnuvası başladı
YEREL

"TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE" GOLF TURNUVASI BAŞLADI
Antalya'ya 4 fuar daha geliyor
YEREL

ANTALYA'YA 4 FUAR DAHA GELİYOR
&quot;Trabzonspor maçını kazanırsak, iddiamızı devam ettiririz&quot;
YEREL

"TRABZONSPOR MAÇINI KAZANIRSAK, İDDİAMIZI DEVAM ETTİRİRİZ"
ANTDOB'dan &quot;Müzikal Dokunuşlar&quot; konseri
YEREL

ANTDOB'DAN "MÜZİKAL DOKUNUŞLAR" KONSERİ
Muratpaşa teniste markalaşıyor
YEREL

MURATPAŞA TENİSTE MARKALAŞIYOR
Başkan Uysal, GEA Antalya grubuyla buluştu
YEREL

BAŞKAN UYSAL, GEA ANTALYA GRUBUYLA BULUŞTU
Yavruları anne karnında ölen koyun kurtarıldı
YEREL

YAVRULARI ANNE KARNINDA ÖLEN KOYUN KURTARILDI
Türkiye'nin en büyük kent müzesi ihaleye çıkıyor
YEREL

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KENT MÜZESİ İHALEYE ÇIKIYOR
Yılmaz'dan Ebeler haftası mesajı
YEREL

YILMAZ'DAN EBELER HAFTASI MESAJI
Döşemealtı Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş ile karşılaşacak
YEREL

DÖŞEMEALTI KADIN FUTBOL TAKIMI, BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞACAK
&quot;Referandum yenileme adımıdır&quot;
YEREL

"REFERANDUM YENİLEME ADIMIDIR"
Antalya'da FETÖ/PDY sanığına hapis cezası
YEREL

ANTALYA'DA FETÖ/PDY SANIĞINA HAPİS CEZASI
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA TRAFİK KAZASI: 1 ÖLÜ
Antalya'da iş kazası: 1 ölü
YEREL

ANTALYA'DA İŞ KAZASI: 1 ÖLÜ
Golf: Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am Turnuvası
YEREL

GOLF: TURKİSH AİRLİNES CHALLENGE TOUR PRO-AM TURNUVASI
Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love sakatlandı
YEREL

AYTEMİZ ALANYASPOR'DA VAGNER LOVE SAKATLANDI
Manavgat Belediyesi'nden gözleme şenliği
YEREL

MANAVGAT BELEDİYESİ'NDEN GÖZLEME ŞENLİĞİ
Alanya'da DEAŞ operasyonu
YEREL

ALANYA'DA DEAŞ OPERASYONU

Antalya'da kereste yüklü traktör devrildi: 3 yaralı
YEREL

ANTALYA'DA KERESTE YÜKLÜ TRAKTÖR DEVRİLDİ: 3 YARALI
Geleceğin turizmcileri yarıştı
YEREL

GELECEĞİN TURİZMCİLERİ YARIŞTI
Alanya Belediyesi'nden 3 mahalleye çocuk parkı
YEREL

ALANYA BELEDİYESİ'NDEN 3 MAHALLEYE ÇOCUK PARKI
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi statlar
FUTBOL

VODAFONE ARENA'YI SADECE 1 STAT GEÇEBİLDİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!