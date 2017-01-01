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Down sendromlu bireylere aile eğitimi



(Fotoğraflı)



Barış Gezici

MANİSA (İHA) - Akhisar Down Sendromu Derneği tarafından düzenlenen "Down Sendromlu Bireylerde Aile Eğitimi" konulu seminerde, down sendromlu bireylere ve ailelerine şefkat ve sevginin ön planda tutulması gerektiği anlatıldı.

Akhisar Down Sendromu Derneği tarafından organize edilen "Down Sendromlu Bireylerde Aile Eğitimi" konulu seminer sponsor olan Cadde Cafe'de düzenlendi. Gönüllü Psikolog Buket Kayalar tarafından verilen seminerde Akhisar Down Sendromu Derneği Başkanı İpek Uz, Başkan Yardımcısı Neşe Çalışkan ve dernek üyesi Nevin Çolakoğlu ve aileler katıldı. Down sendromlu yakını bulunan ailelerin katıldığı seminerde özellikle çocuklara nasıl davranılması gerektiği konusunda bilgiler verildi. Down sendromlu çocukların özellikle 2 aylık iken eğitimlerine başlanılması gerektiğine vurgu yapan Psikolog Buket Kayalar, down sendromlu çocukların çok özel olduğunu şefkat ve sevginin ön planda olması gerektiğine işaret etti.

(BG-AY-Y)



20.04.2017 12:41:51 TSI

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