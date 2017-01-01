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Engelleri kaldırdılar



Ali Yıldız

DÜZCE (İHA) - Düzce İl Halk Sağlığı Müdürlüğü referandum oylamaları sırasında 29 hasta nakil aracı ile 96 engelli ve yaşlı kişiyi oy kullandırmak için sandıklara götürdü.

Düzce İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, referandum oylamaları sırasında engelli ve sandıklara gidemeyecek durumda olan yaşlıları sandıklara taşıdı. Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada 96 kişinin 29 hasta nakil aracı ile sandıklara taşındığı ifade edilerek "16 Nisan 2017 Pazar günü yapılan referandumda İlimiz Hastanelerinde yatarak tedavi gören hastalar ile Halk Sağlığı Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Biriminden yararlanan ve Yüksek Seçim Kuruluna kayıtlı olarak oy vermek isteyen vatandaşların oy kullanacakları merkezlere hasta nakil araçlarıyla götürülerek oy kullanma işlemlerinin sağlanacağını belirtilmişti. Referandum günü İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü ile Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği olarak 29 Hasta Nakil ve Hizmet aracı, 82 Şoför ve Sağlık Çalışanı ile vatandaşlarımıza hizmet sunulmuştur. 16 Nisan Pazar günü 08:00-17:00 saatleri arasında toplam 96 vatandaşımız oylarını kullanmış olup; akabinde tekrar tedavi gördükleri hastanelere ve evlerine nakilleri sağlanmıştır. Vatandaşlık görevlerini yerine getirerek oy kullanan hasta ve hasta yakınlarımız uygulamadan ötürü memnun olduklarını belirterek, bu hizmeti veren başta İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü olmak üzere tüm yetkililere teşekkür etmişlerdir" denildi.

(AY)



20.04.2017 12:43:31 TSI

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