20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
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Hakkari'de 'Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları' çalıştayı

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:36
Hakkari'de 'Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları' çalıştayı
Hakkari'de 'Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları' çalıştayı

(Fotoğraflı)

Mimar Kaya
HAKKARİ (İHA) - Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hakkari Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları" çalıştayı düzenlendi.
Hakkari Üniversitesi, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) ve Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğinin katılımı ile HATSO toplantı salonunda düzenlenen "Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları" konulu çalıştayda; bölge halkına, sanayicilerine, akademisyenlerine, üniversite öğrencilerine ve fikri ve sınai hak ve mülkiyet ile ilgilenenlere yönelik bilgilendirme yapıldı.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Hakkari Yatırım Destek Ofisi koordinasyonu ile hazırlanan çalıştayda; 'Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları, Patent, Coğrafi İşaret, Yöresel Ürün ve Faydalı Model' gibi konular ele alındı.
(MK-MSA-Y)

20.04.2017 12:44:24 TSI
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