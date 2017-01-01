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YEREL HABERLER  / ŞIRNAK HABERLERİ
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Silopi'de talasemi hastalarına battaniye ve gıda yardımı

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:37
Silopi'de talasemi hastalarına battaniye ve gıda yardımı
Silopi'de talasemi hastalarına battaniye ve gıda yardımı

(Fotoğraflı)

Ayaz Müldür
ŞIRNAK (İHA) - Şırnak'ın Silopi ilçesinde 25 talasemi hastası aileye İnsani Yardım Vakfı tarafından gıda ve battaniye yardımı yapıldı. Yardımlar Talasemi derneği aracılığı ile dağıtıldı.
İnsani Yardım Vakfı Şırnak Şubesi, talasemi hastalarına ulaştırılmak üzere 45 koli gıda ve battaniye yardımını Şırnak Talasemi Derneği (ŞITADER) Başkanı Nurullah Bartan teslim etti. Dernek başkanı Nurullah Bartan yardım kolilerinden 5'ni Şırnak'ta, 15'ni Cizre'de, 25 tanesini de Silopi'deki talasemi hastalarına dağıttı. Yardım kolilerini ailelerin evlerine götürerek dağıtan Dernek Başkanı Bartan, "İnsani Yardım Vakfı talasemi hastalarımıza ulaştırılmak üzere 45 koli gıda ve battaniye gönderdi. Bizlerde bu yardımları ilk olarak Şırnak ve Cizre'ye dağıttık. Kalan 25 koliyi de Silopi'de dağıttık. Talasemi hastalarımızın yaşadıkları sıkıntıları yerinde görüyoruz. Bu durumda onlara bir nebze olsun destek çıkmak istiyoruz. Bize bu desteği sağlayan İnsani Yardım Vakfı Şırnak Şube başkanı Serdar Tatar'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.
(AYZ-MP-Y)

20.04.2017 12:45:11 TSI
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