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Ağrı'da 25 yıldır peynircilik yapıyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı'da baba mesleğini devam ettiren 25 yıldır peynircilik yapan Mustafa Oruç adlı vatandaş ailesinin geçimini peynir satarak sağlıyor.

Ağrı merkez Hürriyet Mahallesinde ikamet eden evli ve 2 çocuk babası Mustafa Oruç, baba mesleği olan peynirciliği 13 yaşından bu yana ara vermeden yapıyor. Oruç, baba mesleği olan peynirciliği çok sevdiğini ve her gün el arabasıyla mahalle ve sokakları gezerek peynir ve tereyağı sattığını söyledi. Köy köy gezerek köylerde bulunan vatandaşlardan peynir alan Oruç, "eski ve taze peynir ve tereyağlarını çevrede bulunan köyleri gezerek vatandaşlardan satın alıyorum. Ayrıca Erciş otlu peyniri ve hakiki Erzincan tulum peyniri satıyorum. Çok şükür kazancımda iyidir ve vatandaşlar peynir ve tereyağlarına yoğun ilgi gösteriyor. Bu peynircilik işini ben severek yapıyorum ve bende her türlü peynir ve tereyağı çeşitleri var. Zaten fiyatları da oldukça uygun" dedi.

(AG-AA-Y)



20.04.2017 12:45:51 TSI

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