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MHP'li Taşdoğan, referandumu değerlendirdi

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:41
MHP'li Taşdoğan, referandumu değerlendirdi
MHP'li Taşdoğan, referandumu değerlendirdi
- MHP Gaziantep İl Başkanı Muhittin Taşdoğan:
- "Hiçbir parti ile ittifak yapmadık"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Kazım Uzunöz
GAZİANTEP (İHA) - Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep il Başkanı Muhittin Taşdoğan, referandum sürecinde hiçbir kimseyle ittifak yapmadıklarını ve sadece milletle ittifak yapabileceklerini söyledi.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Gaziantep il Başkanı Muhittin Taşdoğan özel bir otelde ilçe başkanları, partililer ve gazetecilerle kahvaltıda buluşarak 16 Nisan'da yapılan Yeni Anayasa ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini değerlendirdi. 16 Nisan'da Türkiye'nin kriz sisteminde çıkması gerektiğini belirten Taşdoğan,"Bu doğrultu da Milliyetçi hareket partisi bu referandum sürecinin kilit partisiydi. MHP süreci başlatan süreci idare eden bir partiydi. Dolayısıyla Türk siyasetinde yeniden aktör partiyiz. Bu anlamda MHP bundan sonra büyüyecektir. Bir birliktelik olarak yorumlamamak lazım biz öyle hiç yorumlamadık. Fark edildiyse bir ayrı seçim sloganı ve ayrı seçim propagandanı yaptık. Sonuç da her iki partide 'Evet' çıkması yönünde çalıştı" dedi.

"Hiçbir parti ile ittifak yapmadık"
Milliyetçi Hareket Partisinin referandum seçimde başka bir partiye oy vermediğini ifade eden Taşdoğan, "Biz MHP olarak hiçbir parti ile ittifak yapmadık. Biz sadece milletimizle ittifak yaparız. Bu tür söylemler MHP'yi tanımayanlar ve MHP'nin üzerinden ülkenin bekasını tartışmak isteyenler önce bizi aşmaları gerektiğini bildiği için bu tür sözleri söylüyorlar. Onun için 15 Temmuz gecesini doğru anladık. Doğru yorumladık ve yeni kapı ruhunu doğru anladık, doğru yorumladık ve doğru da devam ettirmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Biz hiçbir cephenin tarafı değiliz"
MHP'nin Ak Parti'nin tarafına geçtiği iddialarına da açıklık getiren Taşdoğan, "Biz hiçbir cephenin tarafı değiliz. Biz Türk milliyetçisiyiz. Ülkemizi adı ne olursa olsun şu bu diye bölme konusunda hassasiyetimiz vardır. Onun için biz evetçi ya da hayırcı değiliz. Bütün konuşmalarımız da dedik ki evet diyende hayır diyende bizim kıymetli insanımız yola böyle başladık. Bu anlamda bu bir milletin hakemliği başvurmaktı. Milletin hakemliğine başvurduk. Milletimiz bu siyasi parti seçimi değil, genel başkan seçimi değil, birilerinin aday olduğu seçimde değil. Milletimiz yüzde 51 ile meşru bir şekilde dedi ki yeni sistem yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yönetilmek istiyoruz" açıklamasını yaptı.

"MHP'nin kararı Türk milletinin kaderi ile aynıdır"
Kamuoyunda bir takım tartışmaların olduğunu söyleyen Taşdoğan,"MHP'nin kararı Türk milletinin kaderi ile aynıdır. Ülkemizi kuşatanlar ülkemizi bölüp parçalamak ve yok etmek isteyenler. Yani ülkemize beka sorunu yaşatanlar önce MHP'ye beka sorunu yaşatmaları gerektiğini biliyorlar. Onun için üzerimizde ciddi bir algı operasyonu yapılıyor. MHP bu operasyonların ve oyunların üstesinden gelecek güçte ve deneyimdedir. Milliyetçi hareket partisi tüm teşkilatlarıyla 'Evet' çıkması için genel başkanın verdiği karar doğrultusunda çalışmıştır. MHP üzerine düşen görevi kıt imkanlarına rağmen sonuna kadar yapmıştır" diye konuştu.
(KU-SD-Y)

20.04.2017 12:50:15 TSI
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