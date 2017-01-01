20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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ASKF'de 13.olağan kongre yapıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:44
ASKF'de 13.olağan kongre yapıldı
ASKF'de 13.olağan kongre yapıldı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) 13. Olağan kongresi federasyon yapıldı.
Kongreye tek liste halinde giren mevcut başkan Mustafa Avcı bu göreve 13.kez yeniden seçildi. Musfafa Avcı başkanlığında oluşan yeni yönetimde Oktay Avcı, Hasan Hüseyin Çiner, Senol Ünal, Mehmet Hemit, Bayram Ekici, Tolga Karaca, Ahmet Ceylan ve Ersin Dörtkol isimleri yer aldı.
Göreve yeniden seçilen ASKF Başkanı Mustafa Avcı yaptığı açıklamada ilk göreve gelmesinden itibaren nasıl ki tüm kulüplere eşit mesafedeysek bugün de aynı şekilde yolumuza devam ediyoruz. Beni bu göreve yeniden seçen tüm kulüp yöneticilerimize bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.
(COŞ-SK)

20.04.2017 12:52:33 TSI
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