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YEREL HABERLER  / GAZİANTEP HABERLERİ
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Yazar Bülent Ata, üniversite öğrencileri ile buluştu

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:46
Yazar Bülent Ata, üniversite öğrencileri ile buluştu
Yazar Bülent Ata, üniversite öğrencileri ile buluştu

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans salonunda Çizgi Ötesi Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte, Yazar Bülent Ata tarafından "Üniversiteyi Kazanmak mı Kendini Kazanmak mı?" konulu konferans verildi.
Öğrencilere, üniversitede öğrenci olmanın tadını çıkartmaları tavsiyesinde bulunan Yazar Bülent Ata, bu yılların aynı zamanda ders alınacak çok güzel yıllar olduğunu ve öğrencilerin keşfetmek, öğrenmek ve birçok sosyal kültürel etkinlikle geçen çok güzel yıllar olduğunu söyledi. Yazar Ata, "Pek çok öğrencimiz istediği bölümü giremeye biliyor. Bu öğrencilerin okul yıllarında biraz kendilerini üzerek geçiriyorlar. Üniversite bir alt zemin, bir düşünme dönemi, adacık. Ne hayatın ne de kariyerin sonu. Her şey için sadece bir bilet. Bu bileti daha sonra değiştirebilirseniz, başka yerlere yolculuklarınız olabilir, başka bir hayat, başka bir kariyer olabilir. Yeter ki sadece o eğitimle yetinmeyin. İngilizce öğrenin, kültürel anlamda kendinizi destekleyin ve merak duygunuzu asla kaybetmeyin. Üniversite öğrencilerinin birbiriyle organize olarak yapabilecekleri şeylerle ülkenin iyiliğine, dostluklara, barışa ve birbirine güvenmeye katkısı olacaktır. Öğrencilerin çekecekleri filmler, yazılacak senaryolar, kısa filmler, projeler neden olmasın" diye konuştuk. Ata, gençlerin kendilerini hafife almamalarını, kendilerini önemsemelerini ve birbirine inanmalarını belirterek, böyle yapılırsa ortaya çok güzel işlerin çıkacağını söyledi.
(SD-Y)

20.04.2017 12:53:52 TSI
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