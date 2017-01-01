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Avrupa'dan gelen misafirlere Gümüş İşlemeciliğini tanıttılar



(Fotoğraflı)



Mücahit Bilgi

NİĞDE (İHA) - Avrupa'dan bir grup heyet 'yetişkin eğitimi' programı adı altında Niğde'ye geldi.

Niğde'deki tarihi yerleri gezen Avrupa heyeti bir sonraki ziyaretleri Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şubesi oldu. Ziyaretlerinde Sakatlar Derneğinin SODES kapsamında Halk Eğitim merkezi aracılığı ile açmış oldukları gümüş işlemesi kursuna ziyarette bulunan Avrupalı heyet engellilerin kurslarda el emekleriyle yaptıkları işlemelere büyük ilgi ve alaka gösterdi.

Ziyaretten memnuniyet duyduklarını söyleyen Türkiye Sakatlar Derneği Niğde Şube Başkanı Songül Çalışkan, "Avrupa'dan gelen heyetimiz bugün burada 'yetişkin eğitimi' adı altında bir eğitim programlarını gerçekleştirdi. Bizde 'SODES' kapsamında Halk Eğitim aracılığı ile açmış olduğumuz gümüş işlemesi kursumuzu tanıttık. Kendilerine kursumuz hakkında bilgilendirmelerde bulunduk. Türkiye'de engelliler açısından bir ilk kurs olduğunu ve bu kursunda Niğde'de ilk olduğunu söyledik. Çok ilgili ve alakalı bir şekilde kursumuzda yaptığımız işlemeleri incelediler. İnşallah Niğde'mizi Avrupa'ya güzel tanıtırlar. İlgi ve alakaları kursiyer arkadaşlarımızın motivasyonlarını yükseltecektir. Engelli arkadaşlarımızı Avrupa ülkesinden gelip ziyaret etmeleri güzel bir duyguydu. Hepsi çok heyecanlılardı, heyecanları baktığımız zaman gözlerinde belli oluyordu'' dedi.

Avrupalı Heyete Niğde Halk Eğitim Merkezi Müdürü, Mehmet Altunok ile bir çevirmen eşlik etti.

(MB-YE-SK)



20.04.2017 12:53:59 TSI

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