20 NİSAN 2017
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YEREL HABERLER  / NEVŞEHİR HABERLERİ
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23 Nisan Pazar günü bazı köylerde elektrik kesintisi yaşanacak

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:46
23 Nisan Pazar günü bazı köylerde elektrik kesintisi yaşanacak

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - MEDAŞ Nevşehir 1 İşletme sorumluluk alanı içerisinde yer alan bazı köylerde 23 Nisan Pazar günü elektrik kesintisi yaşanacağı açıklandı.
Nevşehir 1 İşletme sorumluluk alanı içerisinde abone bağlama çalışmaları yapılacağından dolayı 23 Nisan Pazar günü saat 11.00 ila 16.00 arasında, Balcın köyü, Boğaz köyü, İcik köyü, Özyayla köylerinde programlı elektrik kesintisi yapılacağı öğrenildi.
(COŞ-SK)

20.04.2017 12:54:24 TSI
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