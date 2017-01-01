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Burhaniye'de hasta kabul kursu yoğun ilgi gördü



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün düzenlediği Hasta Kabul Kursu yoğun ilgi gördü. Cumali Bakır ve Aysun Şenocak'ın öğretmenliğini yaptığı 265 saatlik kursa 99 kişi katılıyor.

Burhaniye'de, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün açtığı Hasta Kabul Kursu, Emlak Danışmanlığı Kursu'ndan sonra en çok ilgi gören kurs oldu. Haftanın Pazartesi, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri düzenlenen kursun 12 Temmuzda sona ereceğini anlatan Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Muhammet Şenyiğit, istihdam sağlayan kursların daha çok ilgi gördüğünü söyledi. Şenyiğit,. Hasta Kabul Kursu'na katılan gençlerin hastanelerde iş bulma şansı olduğunu söyledi.

(FT)



20.04.2017 12:55:12 TSI

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