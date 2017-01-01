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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Çanakkale AFAD cankurtaran kursunu ziyaret etti

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:54
Çanakkale AFAD cankurtaran kursunu ziyaret etti
Çanakkale AFAD cankurtaran kursunu ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Murat Yüksel
ÇANAKKALE (İHA) - İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Yılmaz, Çanakkale AFAD Sualtı ve Suüstü Kurtarma Ekibi ile birlikte Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri için ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesinde düzenlenen 'Bronz-Gümüş Cankurtaran Kursunu' ziyaret ederek kursiyerlerce gerçekleştirilen suda kurtarma ve ilk yardım müdahalesi tatbikatını izledi.
TSSF Cankurtaran Eğitmeni Koray Gerçe'den kurs hakkında bilgiler alan ve kursiyer öğrencilerle bir süre sohbet eden İl Müdürü Levent Yılmaz, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencileri için okul dışı sertifikalı eğitimlerin faydalı olacağını, afet ve acil durum yönetim sistemi içinde vatandaşların da gönüllü olarak yer almasına olanak sağlamak amacıyla AFAD Başkanlığı tarafından başlatılan 'O Kahraman Benim' kampanyası kapsamında Çanakkale AFAD bünyesinde eğitimli ve belgeli cankurtaranlar ile yardımcı sualtı ve suüstü kurtarma ekipleri oluşturulacağını ifade ederek, kursiyer öğrencileri AFAD Gönüllüsü olmaya teşvik etti.
(GD)

20.04.2017 13:02:57 TSI
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