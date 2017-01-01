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Altınok'tan değerlendirme toplantısı



(Fotoğraflı)



Gürkan Düzenli

ÇANAKKALE (İHA) - AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok referandumdan sonra partisinin ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.

AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok Başkanlığında; Yönetim Kurulu ve üyeleri,AK Parti Kepez Belde Kadın Kolları Başkanı Cavidan Gül ve Yönetimi ,AK Parti Kepez Belde Gençlik Kollar Başkanı Sercan Tan ve Yönetimi, Cumhuriyet mlahallesi başkanı ve yönetimindeki teşkilat, Boğazkent mahallesi başkanı ve yönetimindeki teşkilat, Hamidiye mahallesi yönetimindeki teşkilat ile AK Parti Kepez Belde binasında geniş katılımlı bir değerlendirme toplantısı düzenlendi. AK Parti Kepez Belde Başkanlığında, 16 Nisan'da yapılan Halk oylaması sonucunda gündeme ilişkin Referandumdan sonraki ilk değerlendirme toplantısında konuşan Altınok, "AK Parti Kepez Belde Başkanlığı olarak bizler 17 Nisan'dan itibaren hızlıca Kepez için çalışmalara başladık. Sonuçların sonrasında hangi partinin ne kadar destek verdiğini artık konuşmak yerine Türkiye için sandıktan çıkan sonuca göre yepyeni bir dönem başladığını görmeliyiz. Bu bir parti seçimi değildir. Partiler oy almadı. Milletimiz geleceğine dair karar verdi. Gün el ele verme günüdür. Bugünden itibaren ülkemiz ve geleceğimiz için sorumluluğumuzun arttığının bizler bilincindeyiz. Bundan böyle daha fazla çalışmamız gerektiğinin farkındayız. Bizler nasıl bir emaneti yüklendiğimizin de farkındayız. Yüce Türk Millet iradesini özgürce sandığa yansıtmıştır. Bundan böyle kusur arayarak, söylentiler yayarak halk oylaması sonucuna gölge düşürülmeye çalışılmamalı, ülkemizin bulunduğu süreç içerisinde birlik ve beraberlik içerisinde hep birlikte yolumuza devam etmeliyiz. Halk oylamasından çıkan sonuca ve çıkarılacak mesaja dikkat etmeliyiz.Tartışma içerisine girmeyi asla kabul edilebilir bulmuyoruz. Bizler AK kadrolar olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yolunda ilerlerken dünümüzden ders alarak aynı inanç ve azimle gece gündüz demeden birlikte yürümeye devam ediyor ve edeceğimizi bildiririz. Halk oylaması sürecinde 'EVET' için gösterdikleri çalışma azminden dolayı da tüm teşkilatıma teşekkürü bir borç bilirim. 'Durmak yok ,yola devam' duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz. Halk oylamasından çıkan EVET'imizin vatanımız,milletimiz ve geleceğimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum " şeklinde konuştu.

(GD)



20.04.2017 13:03:07 TSI

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