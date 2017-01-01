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Çan belediyesinde toplu iş sözleşmesi imzalandı



(Fotoğraflı)



Güven Şahin

ÇANAKKALE (İHA) - Hizmet-İş Sendikası Çanakkale İl Başkanlığı ile Çan Belediyesi arasında yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri anlaşma ile sonuçlanarak imza altına alındı.

Çan Belediyesinde gerçekleşen imza töreninde Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Hizmet-İş Çanakkale İl Başkanı Vedat Yılmaz, Çan Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürü Şevki Uçar, Zabıta Müdürü Fevzi Kıncal ve Sendika üyeleri katıldı. Hizmet -İş Sendikası İl Başkanı Vedat Yılmaz, sözleşmenin sonuç aşamasına gelmesi nedeniyle başta Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu olmak üzere yetkililere teşekkür etti. Yılmaz, "Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, Çan İlçemize yapmış olduğu hizmetlerle tüm Çanakkale halkının taktirini kazanmıştır. Başkanımıza tüm işçi kardeşlerimiz adına teşekkür ederim. Güzel bir sözleşme oldu. Ücretlere yıllık yüzde 15 oranında, sosyal haklara da yüzde 15 oranında artış yapılmıştır. Anlaşmanın çalışan işçi kardeşlerimizin huzurlu bir geleceğe dönük umutlarını koruyabilme noktasında faydalı olduğuna inanıyorum. Yapılan sözleşmenin işçi kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, yaptığı konuşmada çalışanların teri soğumadan emeklerinin karşılığını ödenmesini kendisine ilke edindiğini belirtti. Toplu İş Sözleşmesi taslağı hazırlanırken imkanların sonuna kadar kaydeden Abdurrahman Kuzu, "Adalet çok önemlidir. İşçilerimizin alın terinin karşılığını vermek zorundayız. Yapılan sözleşmede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(GD)



20.04.2017 13:03:16 TSI

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