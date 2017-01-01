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YEREL HABERLER  / ÇANAKKALE HABERLERİ
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Biga Devlet Hastanesinde sertifika töreni

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:55
Biga Devlet Hastanesinde sertifika töreni
Biga Devlet Hastanesinde sertifika töreni

(Fotoğraflı)

Safiye Tarı
ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğine bağlı Biga Devlet Hastanesi Diş Protez Yardımcı personel eğitimi sertifikaları verildi.
Biga Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan Diş Protez Yardımcı Personel Eğitimini tamamlayarak modül sınavlarında başarı gösteren 16 diş protez yardımcı personele Başhekim Uzm. Dr. Mehmet Akif Zaloğlu, Başhekim Yardımcısı Dr. Dt. Elif Keriş, Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Hamit Özçelik, Biga Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürü Uzm. Öğrt. Ali Hikmet Cevher'in de katılımları ile sertifikaları verildi. Başhekim Uzm.Dr.Mehmet Akif Zaloğlu, "14 modülden oluşan eğitim programına Başhekim Yardımcısı Dr.Dt.Elif Keriş ve hastanemizde görev yapan diş hekimleri Dt.Recayi Gezgin, Dt.Deniz Kurt, Dt.Gülcan Çürüksulu, Dt.Yasemin Çalışkan, Dt.Bünyamin Alacahan ve Dt.Reyhan Erim eğitimci olarak destek verdiler. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyor, eğitimde başarı göstererek sertifika alan Diş Protez Yardımcı Personelimizi kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.
(GD)

20.04.2017 13:03:26 TSI
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