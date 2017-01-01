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SDÜ'de balık ekmek şenliği

- Süleyman Demirel Üniversitesi: 'Balık Ekmek Şenliği' ne ev sahipliği yaptı.



(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Eğirdir Su Ürünleri Fakültesinin kuruluşunun 35. yıldönümü etkinlikleri kapsamında 19 Mayıs Açık Hava Tiyatrosu ve Öğrenci Meydanı'nda düzenlenen şenliğe katılanlara balık ikram edildi. Şenliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte sağlıklı ve dengeli beslenmek için su ürünleri tüketiminin önemine vurgu yapıldı.

Şenliğe, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Kemal Çokdinç, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Kaynak Yönetimi ve Balıkçılık Yapıları Daire Başkanı Su Ürünleri Yüksek Mühendisi Ramazan Çelebi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Tuğrul, Eğirdir Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü (SAREM) Müdürü Şakir Çınar, Şahlanlar Gıda Sanayi Ticaret Limitet Şirketi sahibi Osman Şahlan, Isparta İç Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Mustafa Aydemir, mülki idare amirleri, özel sektör temsilcileri, akademisyenler de katıldı.

Su Ürünleri sofralarda daha çok yer almalı

Vali Şehmus Günaydın, Balık Ekmek Şenliği'nde su ürünlerinin sağlıklı ve dengeli beslenme açısından önemine vurgu yaptı. Su ürünleri tüketimi ile ilgili Baltık ülkeleri, Dünya ortalamasını anlatan Vali Günaydın, Türkiye'nin de bu seviyeye erişmesi gerektiğini söyledi. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sevgi Savaş da "Balık yüksek protein içeriğinin yanı sıra esansiyel aminoasitler, omega-3 yağ asitleri, vitamin ve mineral maddeleri içeren sağlıklı bir besindir. Su ürünleri sektörünün hızla ilerlediği ülkemizde üretilen kültür balığının Avrupa başta olmak üzere yurtdışındaki tüm marketlerde rağbet gördüğünü gururla söyleyebiliriz. Ülkemizde ise ne yazık ki su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının çok gerisinde kalmaktadır. Dünyada balık tüketimi kişi başına yıllık ortalama 19-20 kg iken, ülkemizde ortalama 6-8 kg olarak yıllara göre değişmektedir. SDÜ Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi olarak "Balık ye sağlıklı ol" düşüncesiyle üniversite öğrencisi gençlerimizi tatlı su kültür balığı olan Alabalığın lezzeti ile tanıştırarak, balığın sağlıklı beslenmedeki önemini ortaya koymak istedik" dedi.

Etkinlik, öğrencilere ve katılımcılara alabalık ikramı ile sona erdi.



20.04.2017 13:03:51 TSI

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