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Saruhanlı'da 3 bin kişilik hayır yemeği



(Fotoğraflı)



Adem Şahin

MANİSA (İHA) - Saruhanlı Mütevelli Mahallesi 3. hayır yemeğinde 3 bin kişiye yemek verildi.

Saruhanlı Mütevelli Mahallesi 3. hayır yemeği gerçekleştirildi. Hayır yemeğine Saruhanlı Kaymakam Vekili İsmail Çorumluoğlu, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mehmet Güzgülü, Saruhanlı Belediye Başkanı Hüseyin Yaralı, MHP İl Başkanı Erkan Öztürk, CHP Saruhanlı İlçe Başkanı Ayşe Sunar, Saruhanlı AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Gökmen, Büyükşehir CHP Grup Başkanı Zeki Bilgin, Saruhanlı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Işık, köy muhtarları ve binlerce vatandaşın katılımı ile gerçekleşti. Geçtiğimiz yıllara göre daha geniş bir katılımın olduğunu söyleyen Mütevelli Mahallesi Muhtarı Yaşar Mehmet İçigen, "Köyümüzün bir geleneği olan bu hayrı gelecek nesillere aktarmayı istiyoruz. Bu vesileyle bütün gönül dostlarımızla bir araya gelip birlik ve beraberliğimizi pekiştiren köy hayrımızı düzenledik. Her geçen yıl daha fazla kişiye ulaşmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz. İnşallah bundan sonraki yıllarda yapacağımız hayır yemeklerine katılım bu günden daha fazla olur ve daha fazla kişinin köyümüze gelmesini sağlarız. Köy hayrımız inşallah güzelliklere ve beraberliğimize vesile olacaktır. Ayrıca davetimizi kırmayarak programımıza iştirak eden bütün dostlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

(AŞ-AY-Y)



20.04.2017 13:03:52 TSI

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