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Sivas'ta Cem Vakfı'nda aşçılık kursu açıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:56
Sivas'ta Cem Vakfı'nda aşçılık kursu açıldı
Sivas'ta Cem Vakfı'nda aşçılık kursu açıldı

(Fotoğraflı)

Hakan Kaleli
SİVAS (İHA) - Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı, İş-kur Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenen aşçılık kursunun tanıtımı yapıldı.
Cem Vakfı Sivas Şube Başkanlığı, İşkur İl Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü ile koordineli olarak düzenlenen aşçılık kursunda 25 kadın kursiyer eğitim alıyor. 45 gün devam edecek olan kursun tanıtımı Cem Vakfı'nda Vali Davut Gül ve İşkur İl Müdürü Hikmet Canpolat'ın katılımı ile gerçekleşti.
Sivas Valisi Davut Gül Sivas'ın turizm alanında her geçen gün geliştiğine dikkat çekerek,"Hizmet sektöründe ciddi anlamda elemana ihtiyaç var hangi otel sahibi ile restoran sahibi ile konuşursak konuşalım çok iyi aşçıya komiye ve garsona ihtiyacı var ayrıca Sivas'ın olağan üstü bir yemek kültürü var ve bu zenginliklerin yaşatılıp sürdürülmesi gerekiyor bu kurs hem 25 hanımefendiyi meslek sahibi yapacak hem de eleman arayan iş yerlerinin eleman bulmasını sağlayacak ve Sivas'ın yemek kültürü ileri ki nesillere taşınacak" dedi.
Cem Vakfı Sivas Şube Başkanı Ali Dağ muhtelif zamanlarda İş-Kur İl Müdürlüğü ile birlikte meslek kursları düzenlediklerini belirterek,"Burada ki amacımız şu yöremizde bulunan mesleği olmayan kadınlarımıza meslek edindirmek, hükümetimizin de bu konuda destekleri var yani iş kurmak isteyen insanlarımıza kadınlarımıza imkanı olmayanlara maddi imkanları olmayanlara meslek edindirmek amacı ile böyle bir kurs düzenlemek zorunda kaldık bu kurs sonunda da kursiyerlerimiz sertifikalarını alacaklar" diye konuştu.
İş-Kur İl Müdürü Hikmet Canpolat da bu tür faaliyetleri oldukça önemsediklerini belirtti.
(UY-Y)

20.04.2017 13:04:56 TSI
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