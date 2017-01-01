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Ağrı Belediyesinden kadın eğitimleri



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Ağrı Belediyesinden Kadınlara yönelik"Etkili Ebeveynlik ve Sağlıklı kadın, Sağlıklı çocuk eğitimleri" başlatılıyor.

Ağrı Belediyesinden yapılan açıklamada, "Ağrı Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünce Kadınları eğitmek, bilinçlendirmek ve desteklemek amacıyla Kentin 18 Mahallesinde her yaşta Kadınlara yönelik "Etkili ebveynlik ve Sağlıklı kadın, Sağlıklı çocuk eğitimleri" başlatılacağı belirtildi.

Açıklamada,"Bu eğitimlerde alanında uzman doktor, psikolog ve eğitmenler eşliğinde kadın ve çocuk sağlığı konularında eğitimlerin yanında İslami değerler ışığında çocuk eğitimi ve aile kavramı ve anne çocuk ilişkileri konularında eğitimler verilecektir. Bunun yanında Kadınlara Ketem tarafından ücretsiz Kanser taraması yapılacaktır. Bu çalışmalar tüm Mahallelerimizde pilot çalışma alanı olarak belirlenecek Okullar. Kuran Kursları ve taziye evlerinde kadınlara yönelik olarak yıl boyunca devam edecektir"denildi.

(AG-AA-Y)



20.04.2017 13:05:28 TSI

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