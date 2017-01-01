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Adilcevaz'da yol yapım çalışması

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:57
Adilcevaz'da yol yapım çalışması
Adilcevaz'da yol yapım çalışması

(Fotoğraflı)

Özcan Beşkardeş
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Adilcevaz Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte yol yapım ve parke taşı döşeme çalışmalarına başladı.
Adilcevaz Belediyesi, Çayır Mahallesi yolunun Alacaatlı Mahallesine kadar olan alanına parke döşemesi yapacak. İlçedeki cadde ve sokaklarda parke çalışmalarının yılsonuna kadar devam edeceği bildirildi.
Yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Necati Gürsoy, ilçenin önemli sorunlarından biri olan yol problemini gidermek için çalışma başlattıklarını ifade ederek, sorunlu olan tüm yolları belirli program dahilinde çözeceklerini söyledi. Başkan Gürsoy, "İlçemizin en önemli sorunlarının başında gelen yol sorununu çözmek amacıyla başlattığımız çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu kapsamda Çayır Mahallesi yolunu Alacaatlı Mahallesine kadar parke taşı döşemesi yaparak tamamını 2017 yılı programı içerisinde bitirmeyi düşünüyoruz. Bu yol tamamlandığında vatandaşlarımız için ulaşımda büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca ilçemizdeki hasarlı yollarımızı tespit edip belli bir program dâhilinde bu yollarımızda da çalışmalarımıza başlayacağız. Belediyemizin tüm imkânsızlıklarına rağmen halkımıza verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız yollar halkımıza hayırlı olsun" dedi.
(MSA-Y)

20.04.2017 13:06:05 TSI
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