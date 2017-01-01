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Aydınlı finalistler büyük finale gidiyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 12:58
Aydınlı finalistler büyük finale gidiyor
Aydınlı finalistler büyük finale gidiyor

(Fotoğraflı)

İbrahim Kılınç
AYDIN (İHA) - İzmir'de düzenlenen 20. Liseler Arası Müzik Yarışmasında Aydın'dan 14 okul grubu arasında sahneye çıkan Özel Aydın Değişim Anadolu Lisesi-Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi oylamalar ile finale kaldı. Direkt 30 okulun finalist belirlendiği yarışmada her eleme şehrinden ( İstanbul, Ankara ve İzmir) birer okul daha halk oylaması ile finalist seçildi. Yarışmalarda Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi ile Özel Aydın Değişim Anadolu Lisesi Türkiye genelinde oylamaya katılan 425 okul arasından 6'ncı, İzmir elemesinde ise 141 okul arasından 5 bin 878 oy ile 1. olarak İstanbul'daki finale 2. kere gitmeye hak kazandı.
Türkiye'nin dört bir yanındaki gençlerin profesyonel müzik hayatına adım atma hayallerini gerçeğe dönüştüren Serhat Hacıpaşalıoğlu ve End Productions, fizy sponsorluğunda gerçekleşen yarışmanın 20. yılında liselileri, İzmir Arena'da ağırladı.
Emel Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi ve Özel Aydın Değişim Anadolu Lisesi Jamiroquai'dan Bad Girls şarkılarını seslendirdikleri yarışmaya Antalya, Aydın, Balıkesir, Çanakkale, Muğla, Sakarya, Denizli, Bursa, Manisa, Hatay, Burdur, Konya, Bilecik, Adana, Ağrı, Van, Batman, Uşak ve İzmir olmak üzere toplam 18 ilden 151 lise katıldı. Festival havasında geçen yarışmalarda Aydın Özel Değişim Koleji ile Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi elde ettiği başarı ile ilin gururu oldu.
Büyük final 22 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'nde olacak
Turkcell, Serhat Hacıpaşalıoğlu önderliğindeki End Productions tarafından, fizy sponsorluğunda gerçekleşen elemelerine 49 ilden 465 okulun katıldığı 'fizy 20'nci Liseler Arası Müzik Yarışması'nda finalist olan Aydın Özel Değişim Anadolu Lisesi öğrencileri ile Emel-Mustafa Uşaklı Anadolu Lisesi öğrencileri 22 Nisan'da Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki büyük finale katılacak. Elemeleri geçip finale kalan Aydınlı öğrenciler Aydın'ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışacaklarını belirttiler.
(İK)

20.04.2017 13:06:07 TSI
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