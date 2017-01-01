YEREL HABERLER / AYDIN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyon oldu

Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyon oldu



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde 7 Eylül İlkokulu'nun düzenlediği İlkokullararası Futbol Turnuvasında Aydın Cumhuriyet İlkokulu şampiyonluğa ulaştı.

Aydın Adnan Menderes 1 nolu yan sahada oynanan final müsabakasında, Aydın Ekrem Çiftçi İlkokulu'nu 1-0 mağlup eden Cumhuriyet İlkokulu turnuvayı şampiyon tamamladı. Maç sonucu şampiyon olan öğrenciler büyük sevinç yaşadı.

Maç sonrası gerçekleştirilen ödül töreninde Cumhuriyet İlkokulu'nun şampiyonluk kupasını Aydın Eğitim Bir Sen Başkanı Tevfik Aksoy verdi. Şampiyonluk kupasını kaldıran öğrenciler sevinçlerini aileleri ve öğretmenleri ile paylaştı.

(OD-İK)



20.04.2017 13:06:43 TSI

NNNN

