YEREL HABERLER / MUĞLA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Milas'ta yaklaşık 2 milyon lira maliyetli proje onaylandı

Milas'ta yaklaşık 2 milyon lira maliyetli proje onaylandı



(Fotoğraflı)



Çağrı Purma

MUĞLA (İHA) - Milas Süt Birliği tarafından Milas'ın Selimiye Mahallesi'nde yaklaşık 2 milyon liraya mal edilmesi planlanan Çiğ Süt Yenileşim Merkezi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında yapılacak olan hibe desteğiyle hayata geçirilecek.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 2016 yılı Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 11. etap hibe başvuruları değerlendirildi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün onayı ile Muğla'nın 78 projesi desteklenecek. Desteklenecek projelerin arasında Milas Süt Birliği'ne ait Çiğ Süt Yenileşim Merkezi de yer aldı.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kırsal Kalkınmayı Yatırımlarını Desteklenmesi Programı kapsamında 2016 yılı 11. etap hibe sözleşmesi bilgilendirme toplantısı Muğla Valisi Amir Çiçek, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Milas Süt Birliği Başkanı Ali İhsan Gezgin ve 13 ilçeden 78 proje yatırımcısının katılımıyla Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

İl Müdürü Erkal ve Vali Çiçek tarafından yapılan konuşmalar ile başlayan toplantıda daha sonra İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Cengiz Özdemir ve Şube Müdürlüğü personellerince bilgilendirmelerde bulunularak, % 50 hibe desteği almaya hak kazananların bundan sonraki süreçte neler yapmaları gerektiği hakkında sunum yapıldı.

Projemiz 2 milyon lira maliyetinde

Toplantıyı Birlik Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nurettin Pinar ve Birlik Genel Müdürü Soner Güney ile birlikte takip eden Birlik Başkanı Gezgin, toplantının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik anlamda her geçen gün büyüyen Milas Süt Birliği'nin kendi alanında yatırımlar yapmaya devam ettiğini belirterek, "İlçemiz Selimiye Mahallesi Sanayi Sitesi Derekuyu Mevkiinde yatırım amaçlı 450 metrekare ticari imarlı arsa almıştık. Arsaya en son teknolojik yeniliklerle donatılmış günlük 30 bin litre kapasiteli merkez, kimyasal - mikrobiyolojik tüm analizlerin yapılacağı Çiğ Süt Laboratuarından oluşan Çiğ Süt Yenileşim Merkezi kurmayı amaçlıyoruz. Bu amacımız doğrultusunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 11. Etap Kırsal Kalkınma Yatırım Desteklemesi Programına proje başvurusunda bulunduk. Yaklaşık 2 milyon lira maliyetli projemiz Bakanlığımızca kabul gördü. İnşallah % 50 hibe desteğiyle bir yatırımımızı da Selimiye'de hayata geçirmiş olacağız" dedi.

Başkan Gezgin, Çiğ Süt Yenileşim Merkezi ile 8 kırsal mahallede ikamet eden 209 üreticiye hizmet verileceğini ve en az 15 kişinin istihdam edileceğini belirtti.

109 başvuru vardı

2016 yılı 11. etap hibe desteğine Muğla'nın 13 ilçesinden 109 proje başvurusu yapıldı. Bu projelerden 78'i kabul gördü. Projelerin 7'si Menteşe, 7'si Seydikemer, 4'ü Fethiye, 1'i Dalaman, 4'ü Ortaca, 43'ü Milas, 2'si Köyceğiz, 3'ü Ula, 2'si Datça, 4'ü Yatağan ve 1'i ise Kavaklıdere'den. 2006 yılından itibaren yapılan desteklemelerle gerçekleştirilen yatırımlarla şimdiye kadar 2 bin 436 kişiye istihdam sağlandı.

(ÇP-İK)



20.04.2017 13:08:14 TSI

NNNN

