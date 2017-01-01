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Ardahan'da Turizm Haftası etkinlikleri



(Fotoğraflı)



Olgun Yıldız

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'da 41'nci Turizm Haftası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Ardahan Kalesi'nde düzenlenen etkinlikte, Halk Eğitim Müdürlükleri tarafından hazırlanan Ardahan yöresine ait yiyecek ve içeceklerin tanıtımı yapıldı. Etkinlikte, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin açtığı yöresel yiyecekler dalında dereceye girenlere ödülleri verildi. Turizm Haftasını anlatan şiir ve kompozisyonlar okundu.

Turizm haftası etkinliğinde ilimizin önemli bir eko kültür ve turizm havzası olduğunu vurgulayan Vali İbrahim Özefe, "Geniş ve mükemmel bir coğrafyayla birlikte, kaleler kuleler şehri olarak tanınan Ardahanımız'ın turizmini önemsiyoruz. Bu nedenle Ardahan'ın Strateji ve Eylem Planını hazırlattık. Orada geniş bir şekilde Ardahan'ın turizmde sahip olduğu potansiyel ve diğer potansiyelleri ortaya konmuş durumdadır. Yine Orman ve Su İşleri Müdürlüğümüzün hazırlamış olduğu Tabiat Turizmi Eylem Planı oldukça güzel ve önemli bir plan. Gerçekleştirildiği zaman hakikaten belli ölçüde Ardahan'ın çehresini değiştirebilecek, belli yerleri cazibe merkezi haline getirecek bir plan. Esasen neler yapıldı ve neler kesin olarak yapılacak, bunu ortaya koymamız lazım. Yalnızçam önemli bir merkez. Emeği geçenlere, katkı sunan herkese çok teşekkür ediyorum. Her yerde Yalnızçam'ı vurguluyoruz. Yalnızçam Kayak Merkezi hakikaten hem Ardahan'da yaşayan insanlarımız için, hem Ardahan'a davet ettiğimiz ve dışarıda yaşayan Ardahanlılar için, hem de Ardahanlı olmayıp da buranın güzelliklerini tanımaya davet ettiğimiz insanlar için sürekli öne sürdüğümüz bir yer haline geldi. Yine Çıldır Gölü'nü değerlendirmeye çalışıyoruz. Burada 8 bungalov, 1 restoran ve dinlenme tesisi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah tamamlandığında örnek bir tesis olmuş olacak. Bütün bunlarla birlikte burada ki kitlelere seslenebilmemiz için, sunabileceğimiz, konaklama tesislerinin, eğlence yerlerinin arttırılması gerekmektedir. Ben, bugüne kadar Ardahan'ın turizmine emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

(OY-AT-Y)



20.04.2017 13:11:32 TSI

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