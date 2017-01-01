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Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlaması

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:12
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlaması
Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlaması
- Rektör Vekili Prof. Dr. Dağlı,
- "TBMM'nin açılışıyla, bağımsızlık mücadelemiz taçlandırılmıştır"

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - SANKO Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladı.
Rektör Vekili Prof. Dr. Güner Dağlı, 23 Nisan 1920 tarihinin, milletin kaderi ve Cumhuriyetimizin tarihi adına çok büyük anlam taşıdığını belirterek, "TBMM'nin açılışıyla, bağımsızlık mücadelemiz taçlandırılmıştır" dedi.
Prof. Dr. Dağlı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Bütün cihan bilmelidir ki, artık bu devletin ve bu milletin başında hiçbir kuvvet yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir kuvvet vardır. O da milli egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da milletin kalbi, vicdanı ve mevcudiyetidir" sözlerine de dikkat çekerek, "Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz, en değerli varlığımız olan çocuklarımız kadar, tüm dünya çocuklarına da armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara olan sevgi ve inancının da bir göstergesidir" ifadelerini kullandı.
Dağlı, "TBMM'nin açılışının 97. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladığımız bu büyük bayramı bizlere armağan eden Büyük Önderimizi ve silah arkadaşlarını bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.
(SD-Y)

20.04.2017 13:20:26 TSI
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