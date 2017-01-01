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Genel Müdürü Coşkun'dan Akhisar'da inceleme



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar ilçesini ziyaret ederek prestij caddesindeki altyapı çalışmalarını ve içme suyu tesisindeki çalışmaları yerinde inceledi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Akhisar ilçesine yapılan hizmetleri sahaya çıkarak inceledi. İlçede ilk olarak Büyükşehir Belediyesi Akhisar Koordinatörü Doğan Ensivri ile MASKİ İlçe Şefi Mustafa Tıpırtın'ı ziyaret eden Genel Müdür Coşkun'a, Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Bilgen ve Destek Hizmetler Daire Başkanı Uğur Başkal eşlik etti. Yapılan görüşmenin ardından bina içerisinde de incelemelerde bulunan Coşkun, daha sağlıklı bir arşiv sistemi için oluşturulan alanı da ziyaret ederek bilgi aldı.

MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, koordinatörlük binasındaki ziyaretin ardından, Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi için döşenen yağmursuyu hattı çalışmalarını kontrol ederek, ekiplerin başında bulundu. Tahir Ün Caddesi ile 8, 9, 10, 11, 16, 17, 19 ve 136. sokaklara toplamda 4 kilometrelik yağmur suyu hattı döşeneceğini ifade eden Genel Müdür Coşkun, çalışma yapılan noktalarda yaşanan taşkın sorununa da son vereceklerini belirtti. Coşkun, "Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün, 17 ilçede modern yaşam alanları inşa ediyor. Biz de idare olarak, prestij caddesi olarak inşa edilecek yerlerin altyapı noktasındaki eksikliklerini gideriyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın cazibe merkezi haline gelecek olan caddelerimizde uzun yıllar altyapı sıkıntısı yaşamasının önüne geçmiş oluyoruz" dedi.

Akhisar'ın Seyit Ahmet Mahallesinde yer alan ve ilçe merkezinin su ihtiyacını karşılayan tesiste yapılan yenileme çalışmalarını da kontrol eden Genel Müdür Coşkun, yaptıkları modernizasyon sayesinde tesisleri daha kaliteli bir seviyeye taşıdıklarını vurguladı. Coşkun, "Tesisimizde bulunan 4 adet motopompu yenileyerek, verimini artırdık. Saatte bin 100 ton verime sahip olan içme suyu tesisimizin elektrik panolarını da değiştirerek daha sağlıklı bir hale getirdik. 17 ilçemizde hemşerilerimizin su kesintisi yaşamaması için yaptığımız çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" diye konuştu.

Seyit Ahmet İçme Suyu Tesisi'nin bulunduğu alan içerisine inşa çalışmaları devam eden malzeme deposunu da ziyaret eden Genel Müdür Coşkun, 17 ilçede kısa sürede sağladıkları yapılanmanın daha da kuvvetlendirilmesi için çalıştıklarını söyledi. Coşkun, "Yaklaşık 1 milyon 400 bin nüfusa hizmet götürmek için çalışıyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Yönetim Kurulu Başkanımız Cengiz Ergün'ün liderliğinde ilimizin ihtiyaçlarını güçlü bir yapılanma ile karşılamak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşa çalışmalarında sona yaklaştığımız bina sayesinde ilçemizde herhangi bir arıza veya olumsuz durum yaşandığında ekiplerimiz kısa bir süre içinde müdahalede bulunabilecek" dedi.

(AY-Y)



20.04.2017 13:21:23 TSI

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