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Büyükşehir Belediyesi 174 bin adet lale dikti



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Malatya'da 174 bin adet lale dikti.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından ilkbahar dönemi çiçek ve fidan dikim çalışmaları yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yapılan çalışmalarla Malatya rengarenk bir görünüme kavuşurken, kavşak ve refüjlere dikilen laleler vatandaşlar tarafından büyük beğeni topluyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından Yaşam ve Spor Merkezi, Cezaevi önü, Emekliler parkı, Emeksiz saat kulesi etrafı ile Fahri Kayahan - Hava Lojmanları kavşağına toplamda 174 bin adet lale dikildi.

(BT-SD-Y)



20.04.2017 13:22:02 TSI

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