Kadınlar erkeklerden daha stresli

ERZURUM (İHA) - Psikolog Barış Gürkaş, kadınların erkeklerden daha stresli olduğunu belirtti.

Amerika'da yapılan son araştırmaya göre kadınların yüzde 22'sinin kendilerini endişeli, gergin ve kaygılı hissettiğini ifade eden Gürkaş, "Buna karşın yüzde 16 oranında erkek benzer sıkıntıları yaşıyor. Kadınlar arasında yaş grupları kıyaslandığında ise, kendisini en kaygılı ve endişeli hisseden grup, gençler ve orta yaşlılar. U.S Center Of Disease Control And Prevention tarafından yapılan bu araştırma, doğru sandığımız bazı durumlarla çelişmekte. Günlük hayatta erkeklerin sorumluluğunun çok olduğundan, çalışması gerektiğinden, evin reisi olduğundan, çok stres altında çalıştığından, evde onu rahat hissettirmekten bahsediledursun. Ancak, erkeklerin kadınlara oranla kendilerini daha kaygılı, gergin hissetmedikleri rakamlarla gözler önüne serilmekte." diye konuştu.

Günümüzde artık kadın işi, erkek işi diye bir şey kalmadığını belirten Psikolog Barış Gürkaş, "Kadın da finans sektöründe çalışıyor, inşaat yapıyor, holdingleri yönetiyor. Erkeğin yaptığı her stresli ve yıpratıcı işin bir ucundan da kadın tutuyor. Ancak kadın, sadece bu işi yapmakla yetinmediği için, aynı zamanda evini çevirmeye çalışıyor, çocuğuna bakıyor. Bu tarz bir yaşam, stres kaynaklarının yalnızca bir tarafını oluşturuyor. Ayrıca, kadın olmanın toplumsal yükünden, kültürel yönünden hiç bahsetmiyorum. Bunlar da konuya dahil olunca, bunca zorluğa rağmen kadının %22 rakamının çok az olduğunu düşüneceğimizden eminim." şeklinde konuştu.

