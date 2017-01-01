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Bafra'da kadınlara dondurmacılık kursu

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:17
Bafra'da kadınlara dondurmacılık kursu
Bafra'da kadınlara dondurmacılık kursu

(Fotoğraflı)

Ahmet Şükrü Uluçay
SAMSUN (İHA) - Samsun'un Bafra ilçesinde İŞKUR ile Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan kursa katılan 25 kursiyer kadın dondurma yapmayı öğrendi.
1940 yılında Malatya'dan gelerek dondurmayı Bafra'ya ilk getiren Hüseyin Koç'un oğlu Hasan Koç, 13 yaşında başladığı dondurmacılık mesleğinin yaşaması için eşi Naile Koç ile birlikte kadınlara yönelik açtıkları 6 aylık kurs sonunda 25 kursiyer kadına dondurma yapmayı öğretti. 55 yıldır seyyar satıcılık ile başladığı dondurmacılık mesleğiyle 1 Orta Doğu Teknik Üniversitesi mezunu müfettiş, 2 de öğretmen çocuk yetiştiren Hasan Koç, "Baba mesleği dondurmayı 25 sene seyyar sattım, 30 yıldır da iş yerimde devam ediyorum. Bu mesleği Bafra'ya babam getirmiş. 12-13 yaşındayken öğrenmiş kar kuyularımız vardı, kar doldururduk, yazın dondurma satardık, kışın da tatlı yapar satardık. Bu meslek bizim meslek, ilçeye ilk getiren biz olduk. 7 yaşında arabayla köylerde yumurtayla dondurma satardık, gelirken de arabanın içinde uyurdum" dedi.

"Kadınlar ev bütçelerine katkı sağlasınlar"
Dondurma yapmayı eşinden öğrenen ve 25 yıldır eşiyle birlikte dondurma yapan Naile Koç, "Evlenerek Malatya'dan geldim. İşletmemiz vardı, eşimden öğrendim. Malatya'da da biliyordum ama tam teferruatlı bilmiyordum. Eşimden bu mesleği öğrenmek istedim ve aynı zamanda kadınlara istihdam sağlamak amacıyla kurslara devam ederek belgelerimi aldım, hanımlara istihdam sağladım. Çünkü bayanlar evde işsiz, iş olanakları yok. Evlerine bir katkı sağlasınlar diye böyle bir şey düşündüm. Arkadaşlar da bana cevap verdiler, geldiler çok memnun oldum, gayette güzel oldu. En az benim kadar öğrendiler. Ben 25 yıldır içindeyim ama onlar da 6 ayda bu mesleği gayet güzel öğrendiler. Onlara teşekkür ediyorum. Bu meslek ölmesin, devam etsin. El yapımı bir meslek, hazırlarla aynı değil. Tamamen doğal, hiç bir katkı maddesi yok" diye konuştu.
Kursa katılarak dondurma yapmayı öğrenen ev hanımı 2 çocuk annesi Çiğdem Gündüz ise, "Böyle bir kurs açıldığını duydum. Zor olacağını sanıyordum ama 6 aylık eğitimin sonunda ailelerimize katkı sağlayabilecek kadar dondurma yapmayı öğrenmiş bulunuyoruz. Naile hanıma teşekkür ediyoruz. Bunu evde de yaparak anlaşarak toptan ilçelere de satabiliriz. Her hanımın bir kazan sütle evine bakabilecek kendi gücünün olduğunun bilinmesini istiyorum. Evde yapılacak kadar kolay bir iş ve annelere tavsiye ederim" şeklinde konuştu.
Kadın dondurmacıların yaptıkları dondurmaları yiyen vatandaşlar ise çok beğenerek, "Kadın eli değdiği çok açık, çok güzel" yorumunda bulundular.
(ŞU-SLH-Y)

20.04.2017 13:25:22 TSI
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