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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Aksaray Belediyesi, refüj ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:18
Aksaray Belediyesi, refüj ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor
Aksaray Belediyesi, refüj ve yeşillendirme çalışmalarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

Yasin Can
AKSARAY (İHA) - Aksaray Belediyesi Şehrin girişlerinde bulunan yollarda çevre düzenlemesi ve yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.
Belediye ekipleri, Nevşehir yolunda refüj ve çevre düzenlemesine bitirmesinin ardından refüjlerdeki ağaçların korunması ve alanın yeniden çimlendirilmesi için çalışmalara başladı. Yeni Terminal civarında bulunan boş alana ise, belediye ekipleri çevre düzenlenmesi ve yeni bir yeşil alan oluşturma çalışmalarına başladı. Belediye yetkilileri, Nevşehir yolu üzerinde yapılan çalışmaların ardından şehrin muhtelif yerlerinde de yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmasının süreceğini bildirdi.
(YC-AH-Y)

20.04.2017 13:25:59 TSI
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