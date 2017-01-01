20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Akçakale'de yağmur suyu biriken alanlar toprakla kapatıldı

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:18
Akçakale'de yağmur suyu biriken alanlar toprakla kapatıldı
Akçakale'de yağmur suyu biriken alanlar toprakla kapatıldı

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şiddetli yağış sonrası su baskınlarının yaşandığı Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi Ohali mahallesinde, yağmur suyunun biriktiği alanlar belediye ekiplerince toprakla dolduruldu.
İlçede önceki gün yağan şiddetli yağmur, özellikle Ohali mahallesini olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle çukurda kalan alanlarda su birikintileri oluştu. Bu birikintiler nedeniyle bir evi su basarken, bazı vatandaşlar da evlerine girmekte güçlük çekti.Su baskınının haber verilmesi üzerine harekete geçen Akçakale Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, Ohali mahallesinde çalışma başlattı. 7 kamyon ve 1 iş makinesi ile yürütülen çalışmalar sonunda, su baskınlarının tekrarlanmaması için su birikintilerinin üzeri toprakla kapatıldı.
Mahalle sakinlerinden Hamit Boru, su baskınından zarar gören evin yeğenine ait olduğunu belirterek, "Yağan şiddetli yağış sonrası çukurda kalan alanlarda su birikintileri oluştu. Bu birikintiler nedeniyle yeğenimin evini su bastı. Durumu belediye haber verdik. Sağ olsunlar hemen müdahale ettiler ve su birikintisinin üzerini kapattılar. Böylece ileride yaşanabilecek muhtemel su baskınlarını da önlemiş oldular. Belediye ekiplerimize ve Belediye Başkanımız Abdülhakim Ayhan'a yardımları için teşekkür ediyoruz" dedi.
(AK-SD-Y)

20.04.2017 13:26:03 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu
YEREL

ŞANLIURFA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Körfez ülkelerinden iş adamları Şanlıurfa'da
YEREL

KÖRFEZ ÜLKELERİNDEN İŞ ADAMLARI ŞANLIURFA'DA
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Şanlıurfaspor'da başkan değişikliği
YEREL

ŞANLIURFASPOR'DA BAŞKAN DEĞİŞİKLİĞİ
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ şüphelisi gözaltına alındı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TERÖR ÖRGÜTÜ DEAŞ ŞÜPHELİSİ GÖZALTINA ALINDI
Başkan Çiftçi canlı yayında Şanlıurfa'nın başarısını anlattı
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ CANLI YAYINDA ŞANLIURFA'NIN BAŞARISINI ANLATTI
Şanlıurfa'ya Türkiye'nin tekstil üssü kuruluyor
YEREL

ŞANLIURFA'YA TÜRKİYE'NİN TEKSTİL ÜSSÜ KURULUYOR

Harran Üniversitesinde turizm sektörü masaya yatırıldı
YEREL

HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE TURİZM SEKTÖRÜ MASAYA YATIRILDI
Suriye sınırında kan bağışı kampanyası
YEREL

SURİYE SINIRINDA KAN BAĞIŞI KAMPANYASI
Başkan Çiftçi'den Harran'a teşekkür ziyareti
YEREL

BAŞKAN ÇİFTÇİ'DEN HARRAN'A TEŞEKKÜR ZİYARETİ
Başkan Demirkol'dan TEOG öğrencilerine ziyaret
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL'DAN TEOG ÖĞRENCİLERİNE ZİYARET
Masa tenisinin şampiyonu Haliliye
YEREL

MASA TENİSİNİN ŞAMPİYONU HALİLİYE
Şanlıurfa'da 456 projenin 104'ü tamamlandı
YEREL

ŞANLIURFA'DA 456 PROJENİN 104'Ü TAMAMLANDI
Suruç'taki prestij caddesinde aydınlatma çalışmaları
YEREL

SURUÇ'TAKİ PRESTİJ CADDESİNDE AYDINLATMA ÇALIŞMALARI
Referandumda rekor kıran Harran'a tebrik yağıyor
YEREL

REFERANDUMDA REKOR KIRAN HARRAN'A TEBRİK YAĞIYOR
Sıra gecesi Tunceli'deki helikopter kazası nedeniyle ertelendi
YEREL

SIRA GECESİ TUNCELİ'DEKİ HELİKOPTER KAZASI NEDENİYLE ERTELENDİ
Akçakale'nin sac kavurmasına tam not
YEREL

AKÇAKALE'NİN SAC KAVURMASINA TAM NOT
Şanlıurfa Ticaret Borsası
YEREL

ŞANLIURFA TİCARET BORSASI
Devteşti Mahallesinde kilitli parke taşı çalışması
YEREL

DEVTEŞTİ MAHALLESİNDE KİLİTLİ PARKE TAŞI ÇALIŞMASI
Başkan Demirkol Spor Lisesinde gençlerle buluştu
YEREL

BAŞKAN DEMİRKOL SPOR LİSESİNDE GENÇLERLE BULUŞTU
Liselilerin &quot;Kırmızı Günlük&quot; sergisine Piazza ziyaretçilerinden yoğun ilgi
YEREL

LİSELİLERİN "KIRMIZI GÜNLÜK" SERGİSİNE PİAZZA ZİYARETÇİLERİNDEN YOĞUN İLGİ
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
YEREL

ŞANLIURFA'DA TRAFİK KAZASI: 4 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi statlar
FUTBOL

VODAFONE ARENA'YI SADECE 1 STAT GEÇEBİLDİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!