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Doğa-Kar Turizm Şirketi turizmin öncüsü oldu



(Fotoğraflı)



KARS (İHA) - Sarıkamış'ta faaliyet gösteren Sarıkamış Turizm Derneği (SATURDER) Başkanı Mir Hasan Taş, Doğa-Kar Turizm Şirketi Müdürü Menderes Akın'a kış turizminde bölgeye en çok turist akışını sağladığından dolayı plaket vererek ödüllendirdi.

Mir Hasan Taş, dermek binasında yaptığı açıklamada,Doğa-Kar Turizm şirketinin 6 yıldır bu bölgede hizmet verdiğini bu süre içerisinde 4'üncü kez bölgeye en çok turist getiren yerli firma olduğunu belirtti.

Taş, Türkiye'nin 5 büyük kayak merkezinin içinde olan Sarıkamış, yerli ve yabancı misafirleri en iyi şekilde ağırlamaya çalıştığını söyledi.

Taş, "Diğer kayak merkezleriyle kıyasladığımızda müşteri memnuniyeti oldukça yüksektir. Sarıkamış kayak merkezine yapılacak tüm yatırımların kısa sürede karşılığını bulabileceğine inancımız tamdır. Devlet desteklerinin hız kesmediği bölgede yatırımcılarımıza bir çok kolaylıklar sağlanılmaktadır.Bu manada bölgemizin turizmine,tanıtımına katkı sunan Doğa-Kar Turizm Şirketinin Müdürü Menderes Akın ve personelini tebrik ediyor başarılarının devamını dilerim" dedi.

Şirket Müdürü Menderes Akın,şirketin online rezervasyon sistemi üzerinden çalıştığını, Sarıkamış'ın yanı sıra Palandöken ve Uludağ otellerine de hizmet verdiğini kaydetti.

Akın, "Sarıkamış her geçen gün büyüyen daha fazla tanınan ve daha çok misafirin geldiği cazibe kayak merkezlerinden biri olmanın yolundadır.Şirketimiz 2017 kış sezonunda Sarıkamış kayak merkezine yaklaşık olarak 2 bin 100 konaklama satışı gerçekleştirmiştir. Online rezervasyon üzerine çalışan ARGE ekibimiz hazırlayacağımız yeni turizm portalı ile ülke genelinde ilk 10. sıraya girmeyi planlamaktadır. Sarıkamış bölgesinde bize bu imkan sağlayan tüm yatırımcılara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından Mir Hasan Taş, Menderes Akın'a turizme yaptığı katkılardan dolayı plaket verdi.

(IÇ-Y)



20.04.2017 13:28:22 TSI

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