Mersin'in 7 ilçesinde elektrik kesintisi
MERSİN (İHA) - Mersin'in Akdeniz, Anamur, Bozyazı, Tarsus, Toroslar, Erdemli ve Mut ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Nisan Cumartesi günü, Akdeniz ilçesi, Adanalıoğlu Mahallesi Atatürk-4 Caddesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Gündoğdu Mahallesi 5797 Sokak, 5780 Sokak, 5790 Sokak, 5726 Sokak, 5784 Sokak ve 5776 Sokağa 09:00-13:00 saatleri arasında, Anamur ilçesi Kızılaliler Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Bozyazı İlçesi Çopurlu Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında, Toroslar İlçesi Soğucak Mahallesi'ne 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.
Erdemli İlçesi Kargıcak Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Batısandal Mahallesi 12:00-16:00 saatleri arasında, Koyuncu Mahallesi 09:00-17:00 saatleri arasında, Tarsus İlçesi Çağbaşı Mahallesi 09:00-13:00 saatleri arasında, Kefeli Mahallesi ve Çöplü Mahallesi 09:00-15:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.
Mut ilçesi Karşıyaka Mahallesi Babür Sokakta 15:30-17:00 saatleri arasında, Barabanlı Mahallesi Barabanlı Sokakta 11:00-13:00 saatleri arasında, Fakırca Mahallesi Fakırca Sokakta 13:00-15:00 saatleri arasında, Deveci Mahallesi Güneş Sokakta 15:00-17:00 saatleri arasında, Deveci Mahallesi Temel Eğitim Kümesi Sokakta 14:00-15:00 saatleri arasında, Deveci Mahallesi Değirmen Sokakta 11:00-14:00 saatleri arasında, Yatırtaş Mahallesi Nazmi Bey Sokakta 15:00-17:00 saatleri arasında, Deveci Mahallesi İçel Sokakta 09:00-11:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.
(UMT-Y)
20.04.2017 13:32:15 TSI
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