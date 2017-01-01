YEREL HABERLER / KONYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Konya'nın ilçeleri sema ile buluştu

Konya'nın ilçeleri sema ile buluştu



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, kentin bütün ilçelerinde sema programları düzenleyerek, sema izleme imkanı bulamayan vatandaşların Hazreti Mevlana'yı yakından tanımalarına katkı sağladı.

İslam Dünyası Turizm Başkenti unvanıyla geçtiğimiz yıl pek çok ülkede sema programları düzenleyen Konya Büyükşehir Belediyesi, mübarek üç ayların başladığı manevi atmosferi de dikkate alarak "Konya İlçeleri Sema ile Buluşuyor" programları düzenledi. UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesine dahil edilen Sema Ayin-i Şerifini izleme imkanı bulamayan ilçelerdeki vatandaşları sema ile buluşturarak Hazreti Mevlana'yı daha yakından tanıma imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi'nin bütün ilçelerde düzenlediği programlarına yaklaşık 10 bin kişi katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, dünyanın birçok ülkesinde Konya ve Mevlana konulu programlar yaptıklarını belirterek, "Şu ana kadar sema ekiplerimizin gitmediği kıta, Hz. Mevlana'nın iman, sevgi, merhamet ve adalet ruhunu ulaştırmadığı ülke hemen hemen kalmadı. Şimdi de ilçe belediye başkanlarımızın da desteğiyle semayı ilçelerimizle buluşturarak onun manevi atmosferini, hazzını ilçelerimizdeki hemşerilerimizle paylaşmak istedik" dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Konya'nın tanıtım filmi, 15 Temmuz filmi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in selamlama mesajının yer aldığı video ile başlayan programları Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selim Yücel Güleç, Hazreti Mevlana'yı ve semayı anlatan konuşmalar yaptı. Sema programı tasavvuf musikisi ile başlayıp semazenlerin gösterisiyle ile devam ederken Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile son buldu.

(İB-AH-Y)



20.04.2017 13:33:41 TSI

NNNN

