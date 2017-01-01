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YEREL HABERLER  / BURSA HABERLERİ
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Yeni Yıldırım İnşaat Fuarı'nda görücüye çıktı

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:26
Yeni Yıldırım İnşaat Fuarı'nda görücüye çıktı
Yeni Yıldırım İnşaat Fuarı'nda görücüye çıktı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm ve vizyon projeleri, TÜYAP'ta düzenlenen Rising City Gayrimenkul ve İnşaat Fuarı'na damga vurdu.
İnşaat Müteahhitleri ve Sanayicileri İşadamları Derneği (İMSİAD) tarafından düzenlenen Rising City Gayrimenkul ve İnşaat Fuarı'nda Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm ve vizyon projeleri ilgi gördü. Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, Mevlana-Ulus Kentsel Dönüşüm ve Sular Vadisi Doğa Parkı projelerinin fuara katılanlar tarafından tam not aldığını ifade etti.
Yıldırım'daki kentsel dönüşüm projelerininTürkiye'ye örnek olacak nitelikte olduğunu aktaran Başkan İsmail Hakkı Edebali, "Yeni Yıldırım'ı inşa ederken, sektördeki yenilikleri ve teknolojik gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Yıldırımlıların modern, sağlıklı ve güvenli projelerle inşa edilecek konutlarda yaşaması önceliğimiz. Sektördeki son gelişmeleri yerinde takip ederek, çalışmalarımızda bu gerçekleri göz önünde bulunduruyoruz" dedi.
Yıldırım Belediyesi olarak çağın gerektirdiklerine uygun projeler geliştirdiklerini ifade eden Başkan Edebali, "Geleceğin Yıldırım'ını inşa ederken, inşaat sektörü dernekleri, odaları ve sektör temsilcileri ile dirsek temasını sürdürüyoruz" diye konuştu.
(MŞ)

20.04.2017 13:34:21 TSI
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