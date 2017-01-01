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Konya-Karaman YHT güzergahında 7 yaya altgeçidi tamamlandı



(Fotoğraflı)



KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren (YHT) güzergahında 7 adet yaya alt geçidinin yapımını tamamladı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren güzergahında 7 adet yaya alt geçidinin yapımı tamamlanırken çevre düzenlemeleri devam ediyor.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, şehrin stratejik noktalarında trafik akışının kesintisiz olarak sağlanması için yaptıkları ve yapmaya devam ettikleri köprülü kavşakların yanı sıra yayaların trafikten etkilenmemesi için yaya alt ve üst geçitleri yapımını da sürdürdüklerini dile getirdi. Yürüyen merdivenli, asansörlü ve estetik yaya üst geçitleri ile hızlı tren güzergahında alt geçitler inşa ettiklerini de ifade eden Başkan Akyürek, son olarak Konya-Karaman Yüksek Hızlı Tren güzergahında 7 adet yaya alt geçidinin yapımını tamamladıklarını söyledi. Bu güzergahta araç trafiği için de alt geçitler inşa etmeye devam ettiklerini vurgulayan Başkan Akyürek, İstanbul Yolu üzerinde 2 adet yaya üst geçidi inşaatının da sürdüğünü, İstanbul Yolu üzeri ve Azerbaycan Caddesi Köprülü Kavşağı yanına yeni yaya üst geçitleri yapımının da ihale aşamasında olduğun kaydetti.

Son 13 yılda yaptıkları yaya alt ve üst geçidi sayısının 45 olduğunu ve bu rakama sürekli yenilerinin eklendiğini dile getiren Başkan Akyürek, yapımı tamamlanan alt geçitlerin hayırlı olmasını diledi.

(BG-AH-Y)



20.04.2017 13:35:22 TSI

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