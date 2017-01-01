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Manisa Büyükşehir Belediyespor İzmir Cup'ta



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MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyespor U12 takımı, İzmir'de düzenlenen U12 İzmir Cup 2017 turnuvasına katıldı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U12 Takımı, İzmir'de düzenlenen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından finanse edilen U12 İzmir Cup 2017 turnuvasına katıldı. İzmir Selçuk Altınordu Tesislerinde düzenlenen ve toplamda 48 takımın yer aldığı turnuvaya, Galatasaray, Bursaspor, Osmanlıspor, Trabzonspor, Beşiktaş, Göztepe, Başakşehir gibi önemli Türk takımlarının yanı sıra, Slavia Prag, Sparta Prag, Krasnodar, Füsche Berlin ve Dynamo Zagreb gibi Avrupa'dan takımlar da katıldı. Turnuvayı Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim ve Galatasaray eski Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink de takip etti. Manisa Büyükşehir Belediyespor Tesis ve İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, turnuvanın amacının yurt içi ve yurt dışı takımları ile beraber mücadele ederek deneyim kazanan bir altyapı oluşturmak olduğunu belirtti. Tunç, "Düzenlenen turnuvalara katılım sağlayarak, altyapımızı güçlendiriyoruz. Sporcularımız deneyim sahibi oluyor ve kendilerine olan güveni artıyor" diye konuştu.

Turnuvaya katılım sağlayan takımlar ile kaynaşma fırsatı bulduklarını belirten Tesis ve İdari İşler Sorumlusu Mehmet Haktan Tunç, "Kazananın olmadığı bu turnuvada takımlarınızın son durumu hakkında ve yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi oluyorsunuz. Düzenlenen bu turnuvada Beşiktaş ve Eskişehirspor'dan da kendi illerinde düzenleyecekleri turnuvalar için davet aldık. Ayrıca Ağustos ayında Manisa Büyükşehir Belediyespor'un düzenleyeceği Tevfik Lav turnuvası için de takımlarla görüşme fırsatımız oldu" diye konuştu. Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Şube Müdürü Orhan Haşim Elmalı ise, "Altyapımızı sağlamlaştırmak adına bu tür turnuvalar büyük fayda sağlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün desteği ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyespor U12 Takımı turnuvadaki mücadelesinde göz doldurdu. Galatasaray eski Teknik Direktörü Jan Olde Riekerink sporcularla hatıra fotoğrafı çektirerek, Manisa Büyükşehir Belediyespor takımına başarılar diledi.

(AY-Y)



20.04.2017 13:36:43 TSI

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