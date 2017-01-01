YEREL HABERLER / KARS HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Polis hırsızlara göz açtırmıyor

Polis hırsızlara göz açtırmıyor



KARS (İHA) - Kars'ta polis hırsızlara göz açtırmıyor.

Kaleiçi Mahallesi Hasan Ağa Çıkmazı Sokak üzerinde bir vatandaşa ait ikamette meydana gelen 'Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığı'nın İhlali ve Mala Zarar Verme' olayı sonrasında harekete geçen polis, hırsızları kısa sürede yakaladı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde 'Evden Hırsızlık, Konut Dokunulmazlığının İhlali ve Mala Zarar Verme' olaylarını gerçekleştiren 1 erkek şüpheli ve 1 Suça Sürüklenen Erkek Çocuk olmak üzere iki şüpheli tespit edilerek aynı gün yakalandı. Şüpheli şahıslar hakkında yapılan tahkikat sonrasında sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan konuyla ilgili Kars İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, "Halkımızın güven ve huzur ortamına yönelik olarak, suç ve suçluyla mücadelemiz demokratik hukuk kurallarından taviz vermeksizin geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük bir hassasiyetle devam edecektir" denildi.

(IÇ-Y)



20.04.2017 13:39:20 TSI

NNNN

