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Hatay'ın 5 ilçesinde elektrik kesintisi



HATAY (İHA) - Hatay'ın Hassa, Antakya, İskenderun, Arsuz ve Defne ilçelerinde cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 22 Nisan Cumartesi günü, Hassa ilçesi, Girne Mahallesi 105. Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında, İskenderun İlçesi Sarıseki, Karayılan ve Azganlık mahallerine 09:00-17:00 saatleri arasında, Arsuz İlçesi Karaağaç Mahallesi 309. Sokağa 09:00-17:00 saatleri arasında enerji verilemeyecek.

Antakya ilçesi Büyükdalyan, Derince, Akcaova, Hasanlı, Aşağıoba, Paşaköy ve Arpahan mahallesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi ve Paymar'da 06:00-08:30 saatleri arasında, Serinyol Mahallesi Gürsoy, Lale, Cumhuriyet, Oruç, Aslan ve Diyar sokaklarında 09:30-12:30 saatleri arasında, Uzunalıç mahallesinde 14:00-17:00 saatleri arasında, Serinyol Mahallesi İlhan Çetinkaya, İrfan, Yağmur, İnal ve Seçkin sokaklarında 09:00-12:00 saatleri arasında elektrik kesintisine gidilecek.

Defne ilçesi Subaşı Mahallesi 09:00-12:00 saatleri arasında, Çekmece Mahallesi 510, 517, 504 ve 563 sokaklar 13:30-17:00 saatleri arasında elektriksiz kalacak.

(UMT-Y)



20.04.2017 13:42:59 TSI

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