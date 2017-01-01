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Ağrı'da vatandaşlara irmik helvası dağıtıldı



(Fotoğraflı)



Ahmet Genç

AĞRI (İHA) - Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi Vatandaşlara vatandaşlara irmik helvası dağıttı.

Cumhuriyet Caddesi merkez camii önünde Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi tarafından öğlen namazından sonra vatandaşlara irmik helvası dağıtıldı. Kızılay Ağrı Şube Başkanı Fahrettin Selçuk, yaklaşık bin kişiye irmik helvası dağıttıklarını söyledi. Selçuk, "Türk Kızılay'ı Ağrı Şubesi olarak bugün yaklaşık olarak 1000 vatandaşımıza dağıttığımız irmik helvasından dolayı ekip olarak çok mutluyuz. Bizler için bu haftanın önemi çok büyük. Peygamber efendimizin doğum günü bizler için ve tüm Müslümanlar için büyük bir önem atfediyor.

(AG-AT-Y)



20.04.2017 13:47:41 TSI

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