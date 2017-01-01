20 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

30 yıllık çöplük park haline dönüştürülecek

20 Nisan 2017 Perşembe, 13:43
30 yıllık çöplük park haline dönüştürülecek
30 yıllık çöplük park haline dönüştürülecek

(Fotoğraflı)

Nurhan İçmez
TOKAT (İHA) - Tokat'n 30 yıldır çöp dökülen vahşi çöp depolama alanı yaklaşık 3 milyon 900 bin liralık proje ile ıslah edilerek, park haline dönüştürülecek.
Yeşilırmak kenarında eski sigara fabrikası karşısında bulunan vahşi çöp alanı ıslah edilerek, park haline dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Bu kapsamda Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, vahşi çöp depolama alanı ıslah projesinin uygulanacağı alanda incelemelerde bulundu. Proje ihalesinin yapıldığını belirten Başkan Eroğlu,"Verdiğimiz sözleri yerine getirmenin gayreti içerisinde hizmete devam ediyoruz. Tokat Belediyesi olarak önceliğimiz çevre duyarlılığı. Tokat'ımızın 30 yıl boyunca çöp dökülen bir alanı vardı. Eski sigara fabrikası karşısında yıllardan beri çöpler bu alana dökülüyordu. 3 yıla yakın zamandır şehrimizin çöpleri Turhal Kuşoturağı bölgesinde yaptırmış olduğumuz çevre dostu alanda depolanıyor. Ancak 30 yıldır dökülmüş vahşi çöp alanında ise proje oluşturarak, çevreye verdiği zararı önleyeceğiz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde projemizi onaylattık ve bu alandaki çöpü tamamen kaldırarak, üzerini park haline getireceğiz. Yaklaşık 3 milyon 900 bin liraya mal olacak. Bu projemizin ihalesini yaptık. Firmamız resmi süreçler tamamlandığında bu alanda hızlı bir şekilde çalışmalarına başlayacak. Kazovanın incisi bu güzel mevkimizde ki çöp dağları ortadan kalkacak, tertemiz bir park haline gelecek. Hem şehrimize güzel bir park alanı kazandırmış olacağız hem de çevreyi bu kirlilikten kurtarmış olacağız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.
(Nİ-UY-Y-)

20.04.2017 13:52:02 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
50 yıllık makinesi ile yarım asırdır terzilik yapıyor
YEREL

50 YILLIK MAKİNESİ İLE YARIM ASIRDIR TERZİLİK YAPIYOR
Çamiçi Yaylası'nda bahar temizliği yapıldı
YEREL

ÇAMİÇİ YAYLASI'NDA BAHAR TEMİZLİĞİ YAPILDI
Kaymakam Erdem bir ayda 36 köy gezdi
YEREL

KAYMAKAM ERDEM BİR AYDA 36 KÖY GEZDİ
Turhal İlçe Seçim Kurulundan CHP itirazlarına ret
YEREL

TURHAL İLÇE SEÇİM KURULUNDAN CHP İTİRAZLARINA RET
Şehit Kaymakam Safitürk'ün anısı hatıra ormanında yaşatılacak
YEREL

ŞEHİT KAYMAKAM SAFİTÜRK'ÜN ANISI HATIRA ORMANINDA YAŞATILACAK
YGS'de başarılı olan öğrencilere Zile Kaymakamlığından ödül
YEREL

YGS'DE BAŞARILI OLAN ÖĞRENCİLERE ZİLE KAYMAKAMLIĞINDAN ÖDÜL
Miniklerin forma sponsorluğu dilekçesini belediye kabul etti
YEREL

MİNİKLERİN FORMA SPONSORLUĞU DİLEKÇESİNİ BELEDİYE KABUL ETTİ
Tokat'ta FETÖ/PDY davası
YEREL

TOKAT'TA FETÖ/PDY DAVASI

Tokat'ta otomobil devrildi: 6 yaralı
YEREL

TOKAT'TA OTOMOBİL DEVRİLDİ: 6 YARALI

Tokat Belediyesi'nden üst geçit önlemi
YEREL

TOKAT BELEDİYESİ'NDEN ÜST GEÇİT ÖNLEMİ
Tokat'ta otomobil takla attı: 6 yaralı
YEREL

TOKAT'TA OTOMOBİL TAKLA ATTI: 6 YARALI
EN ÇOK OKUNANLAR
En iyi statlar
FUTBOL

VODAFONE ARENA'YI SADECE 1 STAT GEÇEBİLDİ!

 1
  • 2 Yeşilçam'ın 'kötü' karakteriydi! İşte son hali...
  • 3 Çırılçıplak fotoğrafını paylaştı
  • 4 Erkeklerde kanser uyarısı veren 13 belirti!