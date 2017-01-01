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"Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı" hazırlıkları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Adem Karagöz

HATAY (İHA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek olan "Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı" hazırlıkları tamamlandı.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından 12-21 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarının tüm hazırlıkları tamamladıklarını, Türk edebiyatının ünlü isimlerinin halkla buluşturacaklarını söyledi. Fuarın bu yıl ilk kez düzenleneceğini ve adı gibi büyük olacağını söyledi.

"Akdeniz'in En Büyük Kitap Fuarı"na 126 yayınevinin katılacağını belirten Savaş, "Amacımız kentimizdeki son 6 yıldaki ekonomik durgunluğu aktifleştirmek, insanlarımızın moral ve motivasyonunu yüksek seviyeye çıkarmak ve Hatay'ı savaş ortamı kimliğinden çıkarmak. Bunun için de tüm sivil toplum örgütlerimizle devletimizle Hatay'daki bu negatif algıyı, pozitife çevirmek istiyoruz. Biliyorsunuz 2021'de bir EXPO 21 Fuarı'mız var, botanik alanında. 2021 yılına kadar Hatay'ı her alanda hazırlamak ve çok iyi bir hale getirmeyi hedefliyoruz. Hatay'ın ve ülkenin tanıtımını en üst seviyede yapmak istiyoruz. Tüm belediyelerin ve sivil toplum kuruluşların da desteğini bekliyoruz" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından Aksaray Mahallesi'nde gerçekleştirilecek fuara, Şükrü Erbaş, İlber Ortaylı, Banu Avar, Hanefi Avcı, Enver Aysever, Kahraman Tazeoğlu gibi 20'ye yakın yazarın katılacağı belirtildi.

(BGY-Y)



20.04.2017 13:54:47 TSI

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