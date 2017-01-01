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Mersin'de 23 Nisan'da Çocuk Festivali düzenlenecek



MERSİN (İHA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında düzenleyeceği 1. Mersin Çocuk Festivali etkinlikleriyle bu yıl 23 Nisan'ı tam bir 'Çocuk Bayramı'na dönüştürecek.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği festival ile 23 Nisan'ı Mersinli çocuklar için unutulmaz kılacak. 22-23 Nisan tarihlerinde CNR EXPO Fuar Alanı'nda yapılacak olan festival kapsamında dev zeka oyunları, müzikaller, söyleşiler, tiyatro oyunları, şişme oyun parkları ve renkli gösteriler ile 23 Nisan coşkuyla kutlanacak. Çocukların doyasıya eğlenmesini sağlayacak olan festivalde aileler de unutulmayacak. Alanlarında uzman pedagoglar tarafından ailelere çocuk ve ergenin psikolojisi, psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimi hakkında bilgiler verilecek. Kıvılcımlar Dans Grubu, maskot ekibi, sirk korteji, yüz boyama, şişme balon ve eğlence parkuru gibi renkli aktiviteleri içerisinde barındıran festivalde, çocuklar unutulmaz bir gün yaşayacak. Çocukların yakından tanıdığı sevilen çizgi film karakteri Niloya, festivalde yerini alarak, danslarıyla tüm çocuklara neşeli ve mutlu saatler yaşatırken, hikayesi, şarkısı ve sahne gösterisiyle çocukları hem eğlendirecek hem eğitecek. Yanı sıra herkesin TV ekranlarından 'Cozurtan İkizler' olarak tanıdığı Taner ve Caner kardeşler de festival boyunca eğlenceli gösterileri ile Mersinli çocuklarla buluşacak.

Çocuklara yönelik gerçekleştirdikleri örnek projeler, politikalar, programlar ve mekanlar ile Mersin'in çocuk dostu kentler arasında yerini almasını sağladıklarını dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, "Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ülkenin geleceğiyle ilgili umutlarını çocuklar üzerine kurmuş, bu ülkenin çocuklarına her zaman güvenmiş ve bu günü çocuklarımıza armağan etmiştir. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için Büyükşehir Belediyesi olarak var gücümüzle çalışıyoruz. Çocuklarımızı sağlık, eğitim, kültürel faaliyetler başta olmak üzere temel hizmetlerle buluşturuyoruz. Kentimizi onlar için güzelleştiriyor ve güvenli hale getiriyoruz. Çocuklarımız ülkemizin istikbali, ümitleri ve yarınlarıdır. İnanıyoruz ki yarınların Türkiye'si çocuklarımızla aydınlık, mutlu, daha gelişmiş ve kalkınmış olacaktır. Bu vesile ile çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. 22-23 Nisan tarihleri arasında düzenleyeceğimiz 1. Mersin Çocuk Festivali'ne tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

22-23 Nisan tarihlerinde saat 10.00'da başlayıp 22.00'de sona erecek olan 1. Mersin Çocuk Festivali kapsamındaki tüm etkinlikler ücretsiz olarak Mersinlilerle buluşturulacak.

(KRY-Y)



20.04.2017 13:55:48 TSI

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