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Zübeyde Hanım Okulundan halkla ilişkiler



(Fotoğraflı)



Tuncay Türkgülü

DÜZCE (İHA) - Düzce Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı 10'uncu sınıf öğrencileri, Halkla İlişkiler dersini belediyede yaptı. Öğrenciler ders arasında belediyede açılan Kat'ı Sanatları Sergisini de gezdi ve Belediye Başkanı Mehmet Keleş ile fotoğraf çektirdiler.

Düzce Belediyesi kurumlarla Basın Yayın ve Halkla İlişkiler ortak çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsam dahilinde Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Halka İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Alanı 10'uncu sınıf öğrencileri, Halkla İlişkiler dersini belediyede yaptı. Okul Müdür Yardımcısı Ferhat Şalvarcıoğlu ile meslek branşı öğretmeni Huzur Kurt nezaretinde öğrenciler, Düzce belediyesi halkla ilişkiler birimi ile belediye meclis salonunda bir toplantı yaptı. Söyleşi ve sorularla, kurumlar arası halkla ilişkiler faaliyetleri değerlendirildi. Öğrenciler daha sonra da belediye Ogün Danış sergi salonunda Kat'ı sanatçısı, Düzceli gazeteci, yazar Hayrullah Altay'ın sergisini gezdi. Sergi açılışını yapan Düzce Belediye Başkanı Mehmet Keleş, Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri ile fotoğraf çektirdi.

(TT-AY)



20.04.2017 13:57:51 TSI

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